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    Рианчо: «Глушаков – высокооплачиваемый игрок, капитан. Почему он должен работать в дубле?»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался по поводу ситуации с полузащитником Денисом Глушаковым. Россиянин был отправлен в молодежную команду из-за конфликта с Массимо Каррерой. После отставки итальянского специалиста Рианчо вернул футболиста в основу.

    «За Дениса просили два раза. Группа опытных футболистов. Ребров, Боккетти, другие… Все понимали, что отстранение лидера не может пройти бесследно. А Глушаков был лидером команды. Он летом на выборах капитана получил 15 голосов. Это много. Как минимум 15 человек могли задаться вопросом. И к мнению этих 15 надо было прислушаться. Я лично просил за него. Объяснил Массимо позицию. Но он настоял на своем.

    Глушаков – высокооплачиваемый футболист, капитан команды. Почему он должен работать в дубле? За что ему платят? Несмотря на весь ужас, что раздавался с трибун, я вернул Дениса в тренировочный процесс, и новый тренер может рассчитывать на этого игрока. И уже дальше решать, как с ним поступить», – заявил Рианчо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2018 23:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 13:37

      Сейчас уже становится ясно ,не заключи руководство Спартака такой высокий контракт с Глушаковым ,все могло получится без этого конфликта. Скорей всего он ушел бы из команды ,ну а если бы он остался и у него пропало бы настроение играть ,с ним проще было бы расстаться. Ценность игрока определяется не то что он высокооплачиваемый а его результатам на футбольном поле ,своим отношением к тренировочному процессу и поддержанием собственных кондиций.

      1
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      Рейтинг: +109

      Mekail 14 ноября 2018, 12:04

      Опять, двадцать пять....

      8
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 ноября 2018, 10:16

      В футбол играют игроки, а не их высокооплачиваемые контракты. И если он продлил выгодный для себя контракт и перестал работать, то тренеру "до лампочки" его высокая зарплата, ему не нужен в команде тот, от которого отдача, как от козла молока. С тренера требуют результат и он должен иметь в команде активные "штыки", а что делать с высокооплачиваемым хламом пусть разбираются те, кто подписывал его контракт. Убрали из команды Глушакова и Ещенко, на их место пришли Рассказов и Игнатов. Кто-то пожалел об этом? Ну, пожалуй, кроме почитателей и защитников опального капитана. Хотелось бы узнать весь список тех, кто за него голосовал, хотя неожиданности здесь нет никакой, на 80% можно без ошибки их назвать.

      2
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      Рейтинг: +3502

      FRZZ 14 ноября 2018, 10:09

      Вот как раз таки проблема в том, что такие мудаки не заслуженно получают высокую зарплату в Раше.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 14 ноября 2018, 08:03

      Почему в дубле,должен играть? Потому,что ..удак,епрст! Ему з/п надо урезать,%на 90-один хрен,бревно бревном стал...

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 14 ноября 2018, 08:35

      Не урежешь,контракт.Который пробил ему Массимо.

      1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 14 ноября 2018, 00:38

      ты лучше расскажи, за что этот много избираемый в дубль был сослан, а не за тех, кто на выход пойдут в межсезонье этом)
      15 как минимум гнать нужно (90% в руководстве сидит)

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      Рейтинг: +307

      shpilman > sssrspartak 14 ноября 2018, 11:06

      в дубле)

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 14 ноября 2018, 00:33

      Ну что значит почему он должен работать в дубле ? в свое время Фергюсон Бэкхема чуть не пришиб , чувствуешь разницу да ? Бекхэм - Глушаков !!! И то что в какой то момент игроки перестают удовлетворять тренерский штаб и главного тренера в частности , то он тренер , он несет ответственность , это его и только его решения и настоящий профессионал должен либо смириться и уйти либо работать и доказывать что тренер может на него расчитывать ! и еще к слову ....не просто так Черчесов Глушакова на ЧМ не вызвал и до сих пор не вызывает !

      3
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      Рейтинг: +799

      амани > Spartak 777 14 ноября 2018, 02:38

      да что Фегюссон, у Лабана и Бескова , Глушак вообще забыл бы про футбол , или в армию в любом возрасте!

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 14 ноября 2018, 00:05

      Рианчо, твое мнение уже ни кого не интересует.

      3
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 13 ноября 2018, 23:50

      ну блин.высокооплачиваемые в россии и играют хуже....

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 ноября 2018, 23:50

      Поднажми, рианчо, а то тебя тут гершкович обходит.

      10
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