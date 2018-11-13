Рианчо: «Глушаков – высокооплачиваемый игрок, капитан. Почему он должен работать в дубле?»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался по поводу ситуации с полузащитником Денисом Глушаковым. Россиянин был отправлен в молодежную команду из-за конфликта с Массимо Каррерой. После отставки итальянского специалиста Рианчо вернул футболиста в основу.

«За Дениса просили два раза. Группа опытных футболистов. Ребров, Боккетти, другие… Все понимали, что отстранение лидера не может пройти бесследно. А Глушаков был лидером команды. Он летом на выборах капитана получил 15 голосов. Это много. Как минимум 15 человек могли задаться вопросом. И к мнению этих 15 надо было прислушаться. Я лично просил за него. Объяснил Массимо позицию. Но он настоял на своем.

Глушаков – высокооплачиваемый футболист, капитан команды. Почему он должен работать в дубле? За что ему платят? Несмотря на весь ужас, что раздавался с трибун, я вернул Дениса в тренировочный процесс, и новый тренер может рассчитывать на этого игрока. И уже дальше решать, как с ним поступить», – заявил Рианчо.