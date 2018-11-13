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    Гершкович: «Каррера? Прошло полтора года, а он так и не выучил русский. От него все устали»

    Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что иностранные специалисты обязаны учить русский язык. По его словам, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера имел проблемы с игроками, потому что общался с ними через переводчика.

    «Прежде всего иностранный специалист должен быть хорошего уровня и знать язык. Каррера? Ну, выиграл он чемпионат, прошло полтора года, а на русском языке он так и не говорит. От него уже устали и футболисты, и сотрудники клуба, потому что он все время разговаривает через переводчика.

    Как правило, какие-то скандалы и конфликты возникают именно из-за того, что у людей не хватает терпения общаться на иностранном языке. Так же было и в «Зените», там через три года максимум тренеры уходили. А сейчас пришел Семак – наш специалист, и команда идет на первом месте. Да, не все гладко, но ему нужно время, чтобы войти в ритм и набраться опыта», – сказал Гершкович.

    Источник: Чемпионат.com

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    13.11.2018 22:38
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +41

      thereddog 14 ноября 2018, 22:37

      гершковича надо спросить самого - а он то кроме русского матерного хотя бы еще один язык знает? если нет - пошел лесом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 14 ноября 2018, 15:50

      Гершкович язык своей исторической Родины знает в совершенстве?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 12:41

      И такие люди руководят Объединением отечественных тренеров. Видимо долго он готовил свое умозаключение.

      3
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      ...
      Рейтинг: +117

      Dadrail > zigbert 14 ноября 2018, 14:58

      Не он готовил, ему приготовили...:)))

      9
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Dadrail 14 ноября 2018, 15:27

      Не удивлюсь если так.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал 14 ноября 2018, 09:52

      Когда пути таким, как он открыты,- растут ряды антисемитов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 14 ноября 2018, 09:32

      Что то при Каррере никто не выступал так рьяно. А сейчас мы все такие спецы в спину плевать! Надоело уже это дерьмо. 80 % новостей про Спартак и Карреру, давайте лучше о хреновой работе Объединения отечественных тренеров и его руководителя. Я думаю тест по русскому языку в Объединени сдадут, и то на тройку, пару человек от силы и одна из них секретарша!!!

      4
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      Рейтинг: +455

      Illars 14 ноября 2018, 08:50

      "Ну, выиграл он чемпионат, прошло полтора года, а на русском языке он так и не говорит." (с)
      прям чувствуется расстановка приоритетов, ага

      5
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 14 ноября 2018, 08:25

      Опять скрипит потертое седло. Гершкович - это из кагорты ловчевых, рейнгольдов, бышовцев и бубновых. Чем запомнился это успехами с молодёжной, которые были ровно 20 лет назад. Этот бред сивой кобылы не стоит воспринимать всерьёз. Гершкович как нападающий был далеко не выдающийся. За 13 лет карьеры 60 голов. И уйдя из Торпедо Стрельцова постепенно затух окончательно. Коньюктурщики эти надоели. Не вывозят наши тренеры-берут других. Для футболистов уже сделали поблажки с лимитом, ничем не помогло. Российских тренеров в Европе сколько? Вот и ответ этому объединению дедушек ностальгирующих о бескове и лобановском.

      4
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 14 ноября 2018, 07:58

      Гершкович лично от карреры устал? идиот.. То,что чемп выиграл херня, а вот язык не выучил это да, очень важно..

      8
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 14 ноября 2018, 06:11

      гершкович ввиду преклонных лен уже и сам не понимает о чем говорит

      9
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 14 ноября 2018, 06:08

      Это звездец... насколько люди гнилые... ну выиграл чемпионат, а на русском не заговорил... вы его тренером вызвали или лингвистом???... Маразм уже полный...

      10
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