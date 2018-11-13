Гершкович: «Каррера? Прошло полтора года, а он так и не выучил русский. От него все устали»

Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что иностранные специалисты обязаны учить русский язык. По его словам, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера имел проблемы с игроками, потому что общался с ними через переводчика.

«Прежде всего иностранный специалист должен быть хорошего уровня и знать язык. Каррера? Ну, выиграл он чемпионат, прошло полтора года, а на русском языке он так и не говорит. От него уже устали и футболисты, и сотрудники клуба, потому что он все время разговаривает через переводчика.

Как правило, какие-то скандалы и конфликты возникают именно из-за того, что у людей не хватает терпения общаться на иностранном языке. Так же было и в «Зените», там через три года максимум тренеры уходили. А сейчас пришел Семак – наш специалист, и команда идет на первом месте. Да, не все гладко, но ему нужно время, чтобы войти в ритм и набраться опыта», – сказал Гершкович.