Мельгарехо вызвали в сборную Парагвая на гостевой матч с ЮАР

Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо получил вызов в сборную Парагвая. 20 ноября южноамериканцы проведут товарищеский матч в ЮАР.

«Отметим, что 28-летний Мельгарехо имеет опыт выступлений за сборную Парагвая, однако последний раз выходил на поле в составе национальной команды в августе 2013 года.

Всего Лоренцо участвовал в двух товарищеских встречах парагвайцев», – напомнила пресс-служба красно-белых.

В текущем сезоне РПЛ Мельгарехо провел восемь матчей, забил один гол.