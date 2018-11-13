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    Мельгарехо вызвали в сборную Парагвая на гостевой матч с ЮАР

    Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо получил вызов в сборную Парагвая. 20 ноября южноамериканцы проведут товарищеский матч в ЮАР.

    «Отметим, что 28-летний Мельгарехо имеет опыт выступлений за сборную Парагвая, однако последний раз выходил на поле в составе национальной команды в августе 2013 года.

    Всего Лоренцо участвовал в двух товарищеских встречах парагвайцев», – напомнила пресс-служба красно-белых.

    В текущем сезоне РПЛ Мельгарехо провел восемь матчей, забил один гол.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.11.2018 19:27
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 ноября 2018, 21:14

      Удачи нашему индейцу.
      Пусть возвращается без травм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Space001 13 ноября 2018, 21:07

      норм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 13 ноября 2018, 20:13

      Успехов ему... И без травмы вернуться...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 13 ноября 2018, 19:59

      Значит 25-го с Крылышками скорее всего играть не будет. Жаль. На данный момент гораздо лучше Комбарова играет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 19:50

      Нежелательно конечно. Главное без травм.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9023

      vladik12 13 ноября 2018, 19:28

      С Юрием Альбертовичем Розановым.

      1
      Ответить
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