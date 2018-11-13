Черчесов: «После ЧМ-2018 я стал более привлекательным для пожилых женщин»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие изменения для него лично и для России в целом принес прошедший летом в стране чемпионат мира.

– Изменил ли чемпионат мира вашу страну?

– Особенно футбол в стране. Теперь мы еще больше находимся в центре внимания, у нас есть большие стадионы и больше людей приходит на игры. На матче молодежной сборной России в Нижнем Новгороде недавно было 38 тысяч болельщиков. Помимо этого, мы улучшили инфраструктуру.

– А что для вас лично изменил турнир?

– Чемпионат мира сделал меня более привлекательным для пожилых женщин. Я не знаю, почему. Недавно в Лондоне ко мне на улице подошла 85-летняя леди. Она родилась в Лондоне и прожила там всю жизнь. И вдруг ей захотелось пообщаться со мной о российском футболе (смеется).

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).