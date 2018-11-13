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    Черчесов: «После ЧМ-2018 я стал более привлекательным для пожилых женщин»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие изменения для него лично и для России в целом принес прошедший летом в стране чемпионат мира.

    – Изменил ли чемпионат мира вашу страну?

    – Особенно футбол в стране. Теперь мы еще больше находимся в центре внимания, у нас есть большие стадионы и больше людей приходит на игры. На матче молодежной сборной России в Нижнем Новгороде недавно было 38 тысяч болельщиков. Помимо этого, мы улучшили инфраструктуру.

    – А что для вас лично изменил турнир?

    – Чемпионат мира сделал меня более привлекательным для пожилых женщин. Я не знаю, почему. Недавно в Лондоне ко мне на улице подошла 85-летняя леди. Она родилась в Лондоне и прожила там всю жизнь. И вдруг ей захотелось пообщаться со мной о российском футболе (смеется).

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: Bild

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    13.11.2018 13:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +799

      амани 7 декабря 2018, 10:19

      я то , по своей наивности думал, ты за медалями рвешься , оказывается тут бабы замешаны........ох Саламыч, ох шалунишка....

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 ноября 2018, 07:02

      Седина в голову, бес в ребро. Горбатый: "Кабаки и бабы до цугундера доведут".

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 ноября 2018, 14:51

      чувство юмора на высоте)

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 13 ноября 2018, 14:42

      Но она же интим не предлагала?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Нас Много 13 ноября 2018, 18:32

      А он и не может и уже давно.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 13 ноября 2018, 18:40

      Сам говорил.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 ноября 2018, 14:41

      Даёшь Кубок Европы! И все "мисски" сбегутся! Беседовать о тонкостях российского футбола... Долгими и сладкими ночами! :-)))

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 13 ноября 2018, 14:38

      Скорее всего подошла какая нибудь индийка или филипинка за милостыней.Черчес ее за леди принял.

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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 13 ноября 2018, 14:34

      Ах-хааа-хаааа это может быть "Новым" поворотом в деле Скрипаля )))

      2
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