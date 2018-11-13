Гвардиола назвал конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал претендентов на чемпионское звание в Англии в текущем сезоне.

«Дмуаю, что «Манчестер Сити» как и «Ливерпуль», «Челси» и даже «Арсенал» с «Тоттенхэмом» входят в число претендентов на чемпионство в этом сезоне. Мы опережаем ближайшего конкурента лишь на два очка.

Для нас важно то, что мы играем большую часть времени на хорошем уровне. Но я всегда вижу те вещи, которые мы можем значительно улучшить.

Сейчас у нас ноябрь. Впереди еще много игр, мы даже не закончили первый круг чемпионата, многое может произойти за это время», – сказал Гвардиола.