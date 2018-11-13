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    Гвардиола назвал конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в Англии

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал претендентов на чемпионское звание в Англии в текущем сезоне.

    «Дмуаю, что «Манчестер Сити» как и «Ливерпуль», «Челси» и даже «Арсенал» с «Тоттенхэмом» входят в число претендентов на чемпионство в этом сезоне. Мы опережаем ближайшего конкурента лишь на два очка.

    Для нас важно то, что мы играем большую часть времени на хорошем уровне. Но я всегда вижу те вещи, которые мы можем значительно улучшить.

    Сейчас у нас ноябрь. Впереди еще много игр, мы даже не закончили первый круг чемпионата, многое может произойти за это время», – сказал Гвардиола.

    Источник: Sky Sports

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    13.11.2018 09:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 16:32

      Назвал наиболее вероятных.

      2
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 13 ноября 2018, 13:20

      Помню несколько лет назад Арсенал закончил первый круг с отрывом на 14 очков, и все уже единогласно говорили что Канониры чемпионы. как второй круг начался они все обосрали и заняли 3-е место если не ошибаюсь. Поэтому думаю что Гвардиола прав, претендентов много.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 13 ноября 2018, 12:06

      Скромняга!

      0
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 13 ноября 2018, 11:57

      Претендентов в этом сезоне действительно много.

      0
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:54

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://ocn.pt/WW8P

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 ноября 2018, 09:59

      А мы, а МЮ?. ****.

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI 13 ноября 2018, 09:36

      Ну спасибо, отец родной, даже нас вспомнил

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