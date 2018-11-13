Кирьяков: «У «Зенита» наметился определенный спад, но этому есть объективные причины»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал причины спада «Зенита» в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

«У питерцев сейчас наметился определенный спад, но этому есть объективные причины. Многие лидеры команды участвовали в чемпионате мира и начали сезон фактически без отдыха, а играть в таком ритме очень сложно.

Пауза должна пойти на пользу «Зениту». Сейчас команда является лидером чемпионата и имеет неплохой отрыв от преследователей. Их задача, как минимум, не уменьшить этот гандикап за оставшиеся матчи в 2018 году», – считает Кирьяков.

После 14-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 31 очко. Идущий вторым «Краснодар» отстает на пять очков.