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    Кирьяков: «У «Зенита» наметился определенный спад, но этому есть объективные причины»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал причины спада «Зенита» в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

    «У питерцев сейчас наметился определенный спад, но этому есть объективные причины. Многие лидеры команды участвовали в чемпионате мира и начали сезон фактически без отдыха, а играть в таком ритме очень сложно.

    Пауза должна пойти на пользу «Зениту». Сейчас команда является лидером чемпионата и имеет неплохой отрыв от преследователей. Их задача, как минимум, не уменьшить этот гандикап за оставшиеся матчи в 2018 году», – считает Кирьяков.

    После 14-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 31 очко. Идущий вторым «Краснодар» отстает на пять очков.

    Источник: «Известия»

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    13.11.2018 08:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +718

      ДВС 13 ноября 2018, 16:04

      Последние два сезона чемпионами у нас становились команды. которые быстро освобождались от посторонних турниров, типа евротурниры и родной кубок. Зенит тянет лямку ЛЕ с лета и соответственно играет в режиме по две игры в неделю дольше. Когда перерыв на игры сборной, то половина ключевых игроков отсутствует. Когда Семаку ставить игру и подправлять функционалку?

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 15:57

      Остаться на первом месте перед зимним перерывом для Зенита реально.

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 13 ноября 2018, 15:08

      Деньги в газпроме кончились? или без игроков за 30-40 игры быть не может...

      0
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 13 ноября 2018, 12:46

      Как говориться будем посмотреть!!!

      1
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:54

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      -1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 ноября 2018, 11:27

      Кони первый раз за 4 года выиграли -- так радовались как будто ЧМира выиграли -- да и вообще остальные так же !!! Это подтверждает , что выиграть у Зенита -- предел мечтаний для команд РПЛ -- для поднятия собственной значимости (самооценки )!!! Скоро всё в Зените уляжется -- он вам всем ЖО ПУ надерёт !!!

      4
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      Рейтинг: +722

      Urry 13 ноября 2018, 10:39

      это сезонное постоянное

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 ноября 2018, 10:27

      Игры нет совсем. И не было ее с начала сезона. Просто везло и набирали очки. А теперь везения нет, игры нет вот и теряют очки. Прям одни в один ситуация прошлогодняя.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2018, 09:11

      Считаю, что у Зенита до зимнего перерыва остались очень важные игры
      в ЛЕ, поэтому они ослабили игру в ЧР, но все равно они лидируют и будут
      постепенно увеличивать этот разрыв, а весной развернутся в полную силу.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 09:05

      Этот спад основы Зенита можно было бы хоть как-то избежать, будь в команде качественные "лавочники". Но у них гораздо больше амбиций, чем мастерства...

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 16:18

      Более того, в основе меньше половины соответствуют амбициозным задачам. Потому выпадение из состава одного-двух игроков становится катастрофой.

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