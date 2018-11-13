Агент Ари: «Он лучший нападающий России на данный момент»

Футбольный агент Оливер Кабрера, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Ари, прокомментировал вызов футболиста в сборную России.

«Ари живет в России почти девять лет, свободно говорит по-русски, любит Россию. Что тут сказать? Не знаю, что думают другие люди. Но, мне кажется, для русских было бы здорово принять человека, который так много лет борется и побеждает в российском футболе. Думаю, это было бы очень по-человечески и просто правильно.

Вызов в сборную – это фантастика! Ари всегда очень тепло отзывался о России. У него там родился ребенок. И сейчас у игрока есть отличный шанс проявить себя. Вызов стал следствием тяжелой и упорной работы в течение всей карьеры.

Считаю Ари лучшим нападающим России на данный момент. Так что его вызов логичен», – сказал агент.

Павлюченко: «Для меня вызов Ари в сборную России – дикость. Матчи с его участием я смотреть не буду»