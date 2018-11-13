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    Агент Ари: «Он лучший нападающий России на данный момент»

    Футбольный агент Оливер Кабрера, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Ари, прокомментировал вызов футболиста в сборную России.

    «Ари живет в России почти девять лет, свободно говорит по-русски, любит Россию. Что тут сказать? Не знаю, что думают другие люди. Но, мне кажется, для русских было бы здорово принять человека, который так много лет борется и побеждает в российском футболе. Думаю, это было бы очень по-человечески и просто правильно.

    Вызов в сборную – это фантастика! Ари всегда очень тепло отзывался о России. У него там родился ребенок. И сейчас у игрока есть отличный шанс проявить себя. Вызов стал следствием тяжелой и упорной работы в течение всей карьеры.

    Считаю Ари лучшим нападающим России на данный момент. Так что его вызов логичен», – сказал агент.

    Павлюченко: «Для меня вызов Ари в сборную России – дикость. Матчи с его участием я смотреть не буду»

    Источник: Sport24

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    13.11.2018 01:41
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +43

      Salahaddin 13 ноября 2018, 16:32

      Если Ари - лучший, то Чалов - наилучший, т. е. лучший из лучших, если верить текущей статистике

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 15:25

      Для агента тоже будет немаловажно ,когда его клиент будет выходить на новый уровень.

      2
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      Рейтинг: +537

      Бан 13 ноября 2018, 08:45

      Лучший нападающий Кокорин, вон как в кафе нападал, аж со стулом. Ари так может?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 13 ноября 2018, 08:09

      Лучший сейчас Чалов

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema > fan-man 13 ноября 2018, 08:38

      Чалову главное не зазвездиться , а так вполне себе надежда для сборной!
      Ну а Ари, при нынешнем дифиците напов, тоже пригодится............

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > dyema 13 ноября 2018, 08:45

      правильно, поддерживаю...

      1
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 13 ноября 2018, 07:49

      Не лучший конечно но один из лучших, так правильнее будет звучать.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 ноября 2018, 07:47

      Ну это вряд ли ...

      0
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 13 ноября 2018, 07:40

      Чалов 9 мячей...Ари 6 мячей вывод очевиден,,,,

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 13 ноября 2018, 07:16

      Лучший в тюряге парится !

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 ноября 2018, 07:13

      На данный момент...

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 ноября 2018, 07:09

      "Каждый кулик свое болото хвалит". Ари - хороший нападающий, но не лучший.

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