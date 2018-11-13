Кононов: «Федун? Впечатления положительные. Очень»

Хорошо если так. И хотелось бы что бы эти общения были продуктивными.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что остался доволен общением с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.
– Общались с Леонидом Федуном?
– Конечно, общался. Впечатления положительные, очень.
Контракт Кононова со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.
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