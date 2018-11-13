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    Кононов: «Федун? Впечатления положительные. Очень»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что остался доволен общением с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

    – Общались с Леонидом Федуном?

    – Конечно, общался. Впечатления положительные, очень.

    Контракт Кононова со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.

    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Слушали наш подкаст про «Спартак»? Обсудили увольнение Карреры и постоянные кризисы в команде:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    13.11.2018 01:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 15:16

      Хорошо если так. И хотелось бы что бы эти общения были продуктивными.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 13 ноября 2018, 13:46

      когда будут увольнять-интересно что скажет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 ноября 2018, 09:50

      Очередная глупая статья. Постой пример: Устроился журналист на работу, ну например в «bombardier” и его спрашивают: «как вам владелец?», а он в ответ........ догадайтесь с трёх раз- что ответил журналист?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 13 ноября 2018, 09:21

      Первые впечатления бывают обманчивыми, очень.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      SERG63 13 ноября 2018, 09:13

      Тяжело будет но он справится....Удачи...

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 ноября 2018, 09:12

      Видать, ещё даже аванс не получил Георгич...)))

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 13 ноября 2018, 08:06

      Ну а че он скажет щас -Федун гондон...

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 ноября 2018, 07:20

      ну неужели бы он сказал, что федун куйло?

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 13 ноября 2018, 06:57

      Кто-бы сомневался!

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 ноября 2018, 04:25

      "Конечно, общался. Впечатления положительные, очень."

      А что он еще может сказать про жозяина??? Это просто неэтично говорить

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