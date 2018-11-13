Кононов: «Победа в Лиге чемпионов и РПЛ? Переход в «Спартак» – шаг к мечте»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после назначения в московский клуб рассказал о мечте выиграть чемпионат России и Лигу чемпионов.

«Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со «Спартаком» совпадают. Переход в «Спартак» – шаг к мечте», – сказал Кононов.

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