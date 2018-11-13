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    Кононов: «Победа в Лиге чемпионов и РПЛ? Переход в «Спартак» – шаг к мечте»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после назначения в московский клуб рассказал о мечте выиграть чемпионат России и Лигу чемпионов.

    «Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со «Спартаком» совпадают. Переход в «Спартак» – шаг к мечте», – сказал Кононов.

    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Слушали наш подкаст про «Спартак»? Обсудили увольнение Карреры и постоянные кризисы в команде:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

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    13.11.2018 00:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 13 ноября 2018, 22:56

      Тренер может еще о многом мечтать,только пока непонятно какие игроки будут претворять эти мечты в жизнь!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 14:56

      Для начала хотя бы победа в РПЛ. Это будет великим достижением. Удачи.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2018, 09:56

      Лихо. Можно подумать, что Кононов стал тренером Реала М или Барсы.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 ноября 2018, 05:36

      Как говорил один известный человек :"будте реалистами - стремитесь к невозможному!"Олег Георгиевич вполне себе прагматичный человек со здоровыми амбициями.Понятно что ЛЧ для наших клубов это пока недостижимая вершина.Но навести "шороху" в турнире нашим в перспективе вполне по силам.Главное чтобы всё срослось: попадание в турнир(желательно с первого места в ЧР),желание игроков пахать и выигрывать,невмешательство руководства в рабочий процесс(что не реально) и конечно усиление состава.Будет всё ли это у Кононова?Вопрос...В любом случае удачи ему и команде!Уж слишком затянулся спад и бардак.Пора браться за дело!

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 13 ноября 2018, 01:20

      Честно я даже хз что этому клубу может помочь .... Бабаева у ЦСКА переманить для начала может это поможет ))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 ноября 2018, 01:00

      Спартак в теории может побороться за ЛЧ, только в том случае если у руля не будет Федуна. С ним клубу о евротрофеях даже мечтать не придётся. Чемпионат вполне реально, главное чтобы дали нормально поработать и всех шакалов е..учих разогнали, как в команде, так и в руководстве.

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 ноября 2018, 00:15

      Ну.... За воплощение мечты в реальность!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 ноября 2018, 00:15

      Выиграть чемпионат России, это, конечно, возможно, но выиграть сегодня нашему клубу Лигу Чемпионов - утопия! Пока - утопия для всех! Будет такой же быстрый футбол, как в Ла Лиге, тогда и будем мечтать! В реальности, а не в состоянии эйфории: "Да я, да Усэйна Болта - на стометровке на два корпуса..." :-)))

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 ноября 2018, 00:13

      Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Даже солдат мечтает стать генералом.
      Твои слова, Олег Георгиевич, да Богу в уши! Удачи!

      3
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 13 ноября 2018, 00:04

      Кононов своей работой в России уже давно всем всё доказал, какой он футбольный тренер.
      Буду очень рад, если и эта его мечта сбудется!

      4
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