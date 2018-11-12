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    Рейнгольд: «Вызов Ари? Я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд отреагировал на известие о вызове нападающего «Краснодара» Ари в сборную России. Эксперт недоволен.

    «Я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец, образно говоря. У нас страна — не обхватишь, у нас столько талантов искать надо, работать. Это лишний раз говорит о том, что наши чиновники не хотят работать. Хотят нахаляву получать бабки, что они хорошо и грамотно делают.

    Менталитет российского жителя таков, например, выйдет команда натурализованных игроков, любой работяга скажет: а где наш Вася или Петя? Вы что, все с ума сошли? Самое интересное, что они близко не подходят к сборным своих стран. Значит, о чeм это говорит? Эти люди приехали на заработки. Мы этого хотим? Надо, чтобы играли наши», – полагает Рейнгольд.

    Ари получил российский паспорт в текущем году.

    Источник: Чемпионат.com

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    12.11.2018 19:11
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    Комментарии99
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 13 ноября 2018, 17:56

      Ну человек уже больше 8 лет в России, почему бы не вызвать? Лишь бы что плохое сказать, не нравится не смотри.

      0
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      Рейтинг: +1340

      ruded 13 ноября 2018, 10:14

      расист этот Валера Р.

      0
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 13 ноября 2018, 05:53

      Ничего не имею против Ари, но сборная...это не сборная приезжих со всего света игроков. Где Россия? Где игроки??? Что говорить, если у нас уже и гвозди китайские...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 13 ноября 2018, 05:46

      Зачем тогда лимит? Получается для натурализации - не более....

      1
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      Рейтинг: +965

      arok 13 ноября 2018, 03:17

      Ари проводит отличный период в сезоне, и в сборную вызвался за свою стабильную и качественную игру, а не из за цвета кожи. И хочет того или не хочет Рейнгольд, но Ари гражданин РФ и имеет полное право защищать цвета страны где он проживает. А наши коренные некоторые таланты умеют только дебоширить и стульями бошки разбивать, вот и играют натурализованные Фернандес, Гильерме, Рауш, Ари и остальные!!!!

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 ноября 2018, 01:29

      По сути Валера прав. Мы теряем наследственность поколений. Я не против точечной и грамотной натурализации, если это игроки реально высокого уровня на те позиции где у нас ахтунг. Но, Ари? Ари? Вы серьёзно?! Это так себе футболист, который только запарывает уйму моментов. Более того он и человек так себе, как показали последние несколько событий и его бабский плачь. К тому же, он и на русского вообще не похож. Если Фернандеса, Рауша, Нойштедтера и Гильерме ещё с натяжкой можно внешне идентифицировать как русского, то вот Ари вообще никак.

      3
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 13 ноября 2018, 01:23

      Я тоже не хочу чтобы представители солнечных стран играли за мою страну. У нас есть футболисты которые могут играть и не хуже Ари

      2
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      Рейтинг: +85

      Cruser 13 ноября 2018, 00:46

      Взять ту же сборную Франции там сплошь выходцы арабы и африканцы(негры) в итоге ЧМ...раз уже натурализовали Нойштедтера, Рауша, Фернандеса, Гилерме то почему нельзя Ари одно смущает 32 года(в декабре уже 33года) для нападающего довольно много уже....

      0
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      Рейтинг: +29

      Loki15reg. 13 ноября 2018, 00:00

      Это сказал который сам далеко не русский и даже не представитель народов России, уж лучше пусть Бразильцы будут, чем евреи, вас уже слишком много в стране

      -2
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      Рейтинг: +1070

      wobaekat 12 ноября 2018, 23:41

      То есть, к Фернандесу и Гилерме претензий не было, а как появился смуглый, так все плохо?

      2
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > wobaekat 13 ноября 2018, 01:24

      Давай тогда сделаем сборную сплошь из негров

      0
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