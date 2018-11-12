Рейнгольд: «Вызов Ари? Я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд отреагировал на известие о вызове нападающего «Краснодара» Ари в сборную России. Эксперт недоволен.

«Я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец, образно говоря. У нас страна — не обхватишь, у нас столько талантов искать надо, работать. Это лишний раз говорит о том, что наши чиновники не хотят работать. Хотят нахаляву получать бабки, что они хорошо и грамотно делают.

Менталитет российского жителя таков, например, выйдет команда натурализованных игроков, любой работяга скажет: а где наш Вася или Петя? Вы что, все с ума сошли? Самое интересное, что они близко не подходят к сборным своих стран. Значит, о чeм это говорит? Эти люди приехали на заработки. Мы этого хотим? Надо, чтобы играли наши», – полагает Рейнгольд.

Ари получил российский паспорт в текущем году.