Кудряшов покинул тренировку сборной России после ее начала

Сборная России проводит сегодня первую тренировку на базе в Новогорске. Национальная команда готовится к товарищескому матчу с Германией (15 ноября) и игре Лиги наций со Швецией (20 ноября).

В восстановительном занятии участвуют 19 полевых футболистов.

Полузащитник Роман Зобнин тренируется индивидуально, совершая пробежку по кругу. Защитник Федор Кудряшов покинул занятие после его начала. Он направился в тренажерный зал.

Встреча Германия – Россия состоится в Лейпциге в четверг 15 ноября.