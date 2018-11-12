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    Кудряшов покинул тренировку сборной России после ее начала

    Сборная России проводит сегодня первую тренировку на базе в Новогорске. Национальная команда готовится к товарищескому матчу с Германией (15 ноября) и игре Лиги наций со Швецией (20 ноября).

    В восстановительном занятии участвуют 19 полевых футболистов.

    Полузащитник Роман Зобнин тренируется индивидуально, совершая пробежку по кругу. Защитник Федор Кудряшов покинул занятие после его начала. Он направился в тренажерный зал.

    Встреча Германия – Россия состоится в Лейпциге в четверг 15 ноября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2018 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 19:39

      Не в нужный момент собирается наша сборная ,травмы игроков изменят состав до предела.

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 12 ноября 2018, 19:21

      Это потеря, этот Фёдор железный, не смоляной.

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