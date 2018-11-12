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    В штаб Кононова в «Спартаке» войдет 23-летний аналитик

    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, кто будет помогать ему в московском клубе.

    Сегодня 52-летний специалист подписал контракт с красно-белыми до конца сезона-2019/20.

    – Начну с ассистента Сергея Кузнецова. Он начал тренировать только этим летом в Туле, но я уверен в нем, в его профессиональных качествах. Сергей играл у меня в «Карпатах» и «Севастополе». Кстати, в начале «нулевых» он проходил просмотр в «Спартаке» Олега Романцева, но, как и мне, сыграть за красно-белых не получилось.

    – За что он будет отвечать?

    – В Туле он работал в основном с линией нападения, потому что сам бывший форвард. «Арсенал» забил в 14 турах 19 мячей. Больше только у «Краснодара» и «Зенита». Считаю, результат достойный.

    – Кстати, четыре гола за туляков забил Зелимхан Бакаев, арендованный у «Спартака». Продолжите за ним следить?

    – Не просто продолжим, а, надеюсь, вернем его после аренды. Очень интересный парень.

    – Вашему аналитику Михаилу Кожевникову всего 23 года. Он точно готов к испытанию топ-клубом?

    – Михаил – талантливый молодой человек. Мы проходили обучение в одной группе в Высшей школе экономики, и я отметил его незаурядные аналитические способности. Он выполняет очень большую работу по всем аспектам тренировочного процесса.

    Сейчас в Европе много тренеров с новым мышлением и новыми идеями. Кузнецов и Кожевников как раз такого плана – симбиоз молодости, саморазвития, стремления сделать все вокруг лучше, чем оно есть.

    – С вами также приходят два тренера по физподготовке.

    – Да, испанец Сантьяго Хесус Суарес и грек с кипрским гражданством Стергиос Фотопулос. Я специально выбирал опытных специалистов, которые прошли серьезную школу. Они постоянно развиваются, ездят на курсы, сами выступают с лекциями.

    – С вратарями будет работать румын Даниэль Тудор.

    – Даниэль был со мной во всех российских клубах. Он тоже соответствует важному для меня критерию: постоянно стремится к обучению и прогрессу, не стоит на месте, развивает себя. Сотрудники моего штаба знают иностранные языки, что облегчает работу с легионерами.

    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.11.2018 17:44
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 ноября 2018, 21:15

      Если команда заиграет, то пусть берёт в свой штаб хоть даму полусвета... Для послеобеденной разрядки... Как индивидуальной, так и всего штаба! :-)))

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > klifS 13 ноября 2018, 00:02

      Подчеркну - реализованная идея! Только не в спорте. Откройте на досуге фирму! Автора идеи без очереди! :-)))

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 ноября 2018, 21:08

      М-да-а-а... Ну буду ждать когда этот аналитик превратиться а в ананытика.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 ноября 2018, 20:46

      А я-то думаю, чего не хватало Спартаку - аналоитика и ещё обязательно необходим эксперт по кальянам и ...опам, при чём не смотря на половую принадлежность.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 ноября 2018, 20:18

      пора уже очухаться, Спартак. Ждём хорошего конкурента! удачи

      3
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 12 ноября 2018, 20:15

      Все талантливые, хотят развиваться, а куда бездарей на поле девать, их пол команды?

      2
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 12 ноября 2018, 19:57

      в общем все будут развиваться...

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 19:40

      новая квартира новая мебель новые соседи и новые тапочки короче всё новое и молодое пожелаем УДАЧИ!!!!!!!!! ещё бы пол команды обновить

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > klifS 12 ноября 2018, 20:04

      однозначно это в 1ю очередь взять косу и косить косить косить эти цветочки чтоб они спрятались и поникли

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Полная Канистра 12 ноября 2018, 20:26

      В этом случае вместо косы использовать средство для вытравливания травы от сорняков.

      4
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 12 ноября 2018, 19:25

      Надеюсь он нам спасёт. А то с рейджером добились. А с убой провал
      Выручай .

      0
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 12 ноября 2018, 19:09

      Ну, удачи и обновления!

      4
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 12 ноября 2018, 18:41

      Выставка завораживает. На деле всё будет скромнее. Лишь бы не было провала.***

      2
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