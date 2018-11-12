В штаб Кононова в «Спартаке» войдет 23-летний аналитик

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, кто будет помогать ему в московском клубе.

Сегодня 52-летний специалист подписал контракт с красно-белыми до конца сезона-2019/20.

– Начну с ассистента Сергея Кузнецова. Он начал тренировать только этим летом в Туле, но я уверен в нем, в его профессиональных качествах. Сергей играл у меня в «Карпатах» и «Севастополе». Кстати, в начале «нулевых» он проходил просмотр в «Спартаке» Олега Романцева, но, как и мне, сыграть за красно-белых не получилось.

– За что он будет отвечать?

– В Туле он работал в основном с линией нападения, потому что сам бывший форвард. «Арсенал» забил в 14 турах 19 мячей. Больше только у «Краснодара» и «Зенита». Считаю, результат достойный.

– Кстати, четыре гола за туляков забил Зелимхан Бакаев, арендованный у «Спартака». Продолжите за ним следить?

– Не просто продолжим, а, надеюсь, вернем его после аренды. Очень интересный парень.

– Вашему аналитику Михаилу Кожевникову всего 23 года. Он точно готов к испытанию топ-клубом?

– Михаил – талантливый молодой человек. Мы проходили обучение в одной группе в Высшей школе экономики, и я отметил его незаурядные аналитические способности. Он выполняет очень большую работу по всем аспектам тренировочного процесса.

Сейчас в Европе много тренеров с новым мышлением и новыми идеями. Кузнецов и Кожевников как раз такого плана – симбиоз молодости, саморазвития, стремления сделать все вокруг лучше, чем оно есть.

– С вами также приходят два тренера по физподготовке.

– Да, испанец Сантьяго Хесус Суарес и грек с кипрским гражданством Стергиос Фотопулос. Я специально выбирал опытных специалистов, которые прошли серьезную школу. Они постоянно развиваются, ездят на курсы, сами выступают с лекциями.

– С вратарями будет работать румын Даниэль Тудор.

– Даниэль был со мной во всех российских клубах. Он тоже соответствует важному для меня критерию: постоянно стремится к обучению и прогрессу, не стоит на месте, развивает себя. Сотрудники моего штаба знают иностранные языки, что облегчает работу с легионерами.

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