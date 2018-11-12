Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    У «Монако» 7 очков после 13 туров. Лишь один клуб из 14 в XXI веке не вылетел из Лиги 1 при таком графике

    «Монако» проиграл «ПСЖ» (0:4) во встрече 13-го тура Лиги 1. Команда Тьерри Анри набрала семь очков и располагается на 19-м месте в турнирной таблице.

    В XXI веке в чемпионате Франции 13 команд из 14-ти вылетали по итогам сезона, имея после 13-ти туров такой же показатель. Только «Аяччо» в сезоне-2011/12 удалось избежать понижения в классе, завершив сезон на 16-й строчке.

    Монегаски не могут победить (11 поражений и пять ничьих) в 16-ти матчах подряд во всех турнирах.

    Анри возглавил «Монако» 13 октября. Под его руководством команда в шести играх потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2018 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 12 ноября 2018, 16:49

      Ща Сашка в игру войдет и будет вторая команда. Ну не вылетит же Монако из ЛИГИ 1! Купят кого зимой и все будет норм...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 