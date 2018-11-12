У «Монако» 7 очков после 13 туров. Лишь один клуб из 14 в XXI веке не вылетел из Лиги 1 при таком графике

«Монако» проиграл «ПСЖ» (0:4) во встрече 13-го тура Лиги 1. Команда Тьерри Анри набрала семь очков и располагается на 19-м месте в турнирной таблице.

В XXI веке в чемпионате Франции 13 команд из 14-ти вылетали по итогам сезона, имея после 13-ти туров такой же показатель. Только «Аяччо» в сезоне-2011/12 удалось избежать понижения в классе, завершив сезон на 16-й строчке.

Монегаски не могут победить (11 поражений и пять ничьих) в 16-ти матчах подряд во всех турнирах.

Анри возглавил «Монако» 13 октября. Под его руководством команда в шести играх потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.