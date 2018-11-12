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    Кононов: «Атмосфера вокруг «Спартака» прекрасна. Она позволяет футболу в России быть в центре внимания»

    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что не боится давления, с которым он может столкнуться в московском клубе.

    Сегодня 52-летний специалист подписал контракт с красно-белыми до конца сезона-2019/20.

    – Самое распространенное опасение среди болельщиков: Олег Кононов не справится с давлением, которое оказывается на тренеров в «Спартаке».

    – Я тренирую уже 18 лет. Начинал с помощника, прошел все стадии. И давление испытывал всегда, с первых дней работы. Так вот, чем сильнее было это давление, тем больше мне нравилось работать.

    – Как это?

    – Давление – путь к прогрессу. Под ним ты работаешь больше чем на сто процентов. Спорт – это сопротивление. Ни один тренер или игрок не будет без него развиваться.

    – Но про «Спартак» говорят чуть ли не больше, чем про все наши остальные клубы вместе взятые. Вас не смущает, что каждый ваш шаг будет исследоваться под микроскопом?

    – Не смущает. В России только «Спартак» и, может, еще два-три клуба соответствуют европейским стандартам – с точки зрения интереса общественности к команде, к процессам, которые происходят внутри. В Италии, Англии – это норма. И я уверен, что если у нас будут следить за каждым шагом игроков, тренеров и сотрудников не только «Спартака», но всех команд – «Ахмата», «Арсенала», «Уфы» – это будет лучшим признаком развития футбола в стране.

    Атмосфера вокруг «Спартака» прекрасна. Она движет футбол в России вперед и позволяет ему быть в центре внимания. Как и прошедший чемпионат мира, который поднял мощную волну интереса болельщиков. Поэтому к шумихе вокруг красно-белых отношусь положительно.

    – За счет чего, на ваш взгляд, футбольный тренер способен завоевать симпатии болельщиков?

    – Результат, стиль игры и самоотдача игроков.

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.11.2018 15:32
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 21:30

      последняя фраза само то что надо 100% поддерживаю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 ноября 2018, 18:36

      Краснодар Кононова мне нравился.
      Главное, что Олег Георгиевич пришёл со своим уставом (тренерским штабом).
      Теперь Измайлов не подсунет Рианчо....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 18:36

      По его словам видно что Кононов не боится трудностей. Предстоит упорная и трудная работа.

      5
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 12 ноября 2018, 18:03

      Как-то уже много становится Кононова.
      Не успеваешь следить за планами и оценками действительности.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 12 ноября 2018, 17:31

      Погода была прекрасная,
      Принцесса была ужасная...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 17:30

      В этой атмосфере уже побывало 13 тренеров за 15 лет и сколько ещё будет ?...

      4
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 ноября 2018, 17:16

      Интересное кино начинается. Первая игра с Кононовым в Самаре. Стопудово победят самарскую команду мальчиков для битья. Думаю пару "банок" закатят, как минимум.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 ноября 2018, 17:08

      Уже говорил, что если у Кононова есть амбиции, нормальные, здоровые, то после стольких лет ожидания- это шанс, который необходимо использовать. И если будет поддержка хоть от одного из Федуном, а писали что кандидатуру Кононова лоббировал Андрей Федун то грех таким шансом не воспользоваться. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 12 ноября 2018, 16:59

      Похоже на предвыборные обещания депутатов.***

      0
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      Рейтинг: +1970

      Niko 12 ноября 2018, 16:58

      Молодец раз готов к давлению посмотрим. В евро весну пройти надо обязательно!!!

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