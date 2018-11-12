Кононов: «Атмосфера вокруг «Спартака» прекрасна. Она позволяет футболу в России быть в центре внимания»

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что не боится давления, с которым он может столкнуться в московском клубе.

Сегодня 52-летний специалист подписал контракт с красно-белыми до конца сезона-2019/20.

– Самое распространенное опасение среди болельщиков: Олег Кононов не справится с давлением, которое оказывается на тренеров в «Спартаке».

– Я тренирую уже 18 лет. Начинал с помощника, прошел все стадии. И давление испытывал всегда, с первых дней работы. Так вот, чем сильнее было это давление, тем больше мне нравилось работать.

– Как это?

– Давление – путь к прогрессу. Под ним ты работаешь больше чем на сто процентов. Спорт – это сопротивление. Ни один тренер или игрок не будет без него развиваться.

– Но про «Спартак» говорят чуть ли не больше, чем про все наши остальные клубы вместе взятые. Вас не смущает, что каждый ваш шаг будет исследоваться под микроскопом?

– Не смущает. В России только «Спартак» и, может, еще два-три клуба соответствуют европейским стандартам – с точки зрения интереса общественности к команде, к процессам, которые происходят внутри. В Италии, Англии – это норма. И я уверен, что если у нас будут следить за каждым шагом игроков, тренеров и сотрудников не только «Спартака», но всех команд – «Ахмата», «Арсенала», «Уфы» – это будет лучшим признаком развития футбола в стране.

Атмосфера вокруг «Спартака» прекрасна. Она движет футбол в России вперед и позволяет ему быть в центре внимания. Как и прошедший чемпионат мира, который поднял мощную волну интереса болельщиков. Поэтому к шумихе вокруг красно-белых отношусь положительно.

– За счет чего, на ваш взгляд, футбольный тренер способен завоевать симпатии болельщиков?

– Результат, стиль игры и самоотдача игроков.

Что ждет Кононова в «Спартаке»?