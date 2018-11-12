Кононов: «Буду ставить «Спартаку» футбол, который точно принесет удовлетворение зрителям»

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о приверженности атакующему стилю. По словам специалиста, болельщикам понравится игра, которую он будет ставить команде.

– Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака — это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков.

Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут.

– А как же оборона?

– Развитие футбола состоит в атаке, а оборона должна этот атакующий футбол защищать. То есть тренировать нужно именно это – как защитить свою атаку, чтобы не пропустить гол.

– Но многие современные тренеры строят игру иначе и больше думают об обороне своих ворот.

– В моем понимании при таком подходе теряется самое главное, что есть в футболе, – зрелищность. А именно ее зрители хотят, от нее они получают удовольствие. Подход, о котором вы говорите, убивает зрелищность. Я же буду ставить тот футбол, который развивает игру и футболистов, их интеллект и мастерство. Он точно будет приносить удовлетворение зрителям!

Кононов возглавил «Спартак» сегодня, подписав контракт до конца сезона-2019/20. Предыдущим место работы тренера был тульский «Арсенал».

Что ждет Кононова в «Спартаке»?