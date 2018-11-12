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    Кононов: «Буду ставить «Спартаку» футбол, который точно принесет удовлетворение зрителям»

    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о приверженности атакующему стилю. По словам специалиста, болельщикам понравится игра, которую он будет ставить команде.

    – Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака — это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков.

    Атакующий футбол – это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут.

    – А как же оборона?

    – Развитие футбола состоит в атаке, а оборона должна этот атакующий футбол защищать. То есть тренировать нужно именно это – как защитить свою атаку, чтобы не пропустить гол.

    – Но многие современные тренеры строят игру иначе и больше думают об обороне своих ворот.

    – В моем понимании при таком подходе теряется самое главное, что есть в футболе, – зрелищность. А именно ее зрители хотят, от нее они получают удовольствие. Подход, о котором вы говорите, убивает зрелищность. Я же буду ставить тот футбол, который развивает игру и футболистов, их интеллект и мастерство. Он точно будет приносить удовлетворение зрителям!

    Кононов возглавил «Спартак» сегодня, подписав контракт до конца сезона-2019/20. Предыдущим место работы тренера был тульский «Арсенал».

    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.11.2018 14:46
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 ноября 2018, 00:33

      Удачи тебе Олег. Надеюсь тебе хватит сил и терпения, чтобы претворить свои задумки в жизнь. И не забывай про шакалов, которые будут норовить тебе что-то подгадить при любом удобном случае, к сожалению их в клубе навалом.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 ноября 2018, 00:07

      Он может. Состав подходящий. Интересно будет посмотреть! Вот только климат психологический в команде не ахти! Взял бы в штаб не 23-летнего аналитика, а Майка Тайсона! Для наведения порядка! :-)))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 ноября 2018, 20:56

      И этот на садомазо намекает...Достойная смена сеньору Рианчо!

      -1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 12 ноября 2018, 20:49

      Доктор Кононов, прописал усиленное клизмирование. И в это момент он мне напоминает доктора Ливси)))) В команде разлад и хаос, а у него заметьте отличное и приподнятое настроение. У вас скандалы и нет игры??? Это просто замечательно, хахаха)))

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 12 ноября 2018, 19:36

      кононов - это человек "ссы в глаза - божья роса!"....кого угодно готов тренировать под любыми лозунгами....как можно было согласиться на ахмат???? даже рашида долго уламывали, а этот сразу лег под кадырова!!!!...прости утка он, больше у меня нет для него определения, жи есь

      1
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      Рейтинг: +67857

      portero 12 ноября 2018, 18:01

      поглядим .. дадут ли время и сможет ли сам

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 17:20

      Удачи и будем наблюдать, получится у Кононова или нет.

      6
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 12 ноября 2018, 17:02

      В добрый путь!
      Буду рад, если получится.

      4
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 12 ноября 2018, 16:41

      Пока что это только красивые слова. Но удачи Кононову.

      2
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      Рейтинг: +412

      Eds 12 ноября 2018, 16:27

      А хозяевам нужен результат, а не то, что нравится зрителям...

      1
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