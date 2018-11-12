Петров и Зобнин могут не сыграть в ближайших матчах сборной России из-за проблем с мышцами

Защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин могут не сыграть за сборную России в матчах с Германией и Швецией.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, оба футболиста испытывают некоторые проблемы с мышцами бедра. В течение дня Петров и Зобнин пройдут обследование, по результатам которого тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым примет решение об их дальнейшем участии в сборе.

Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября, встреча Лиги наций Швеция – Россия пройдет 20 ноября.