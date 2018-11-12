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    Петров и Зобнин могут не сыграть в ближайших матчах сборной России из-за проблем с мышцами

    Защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин могут не сыграть за сборную России в матчах с Германией и Швецией.

    Как сообщает пресс-служба национальной команды, оба футболиста испытывают некоторые проблемы с мышцами бедра. В течение дня Петров и Зобнин пройдут обследование, по результатам которого тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым примет решение об их дальнейшем участии в сборе.

    Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября, встреча Лиги наций Швеция – Россия пройдет 20 ноября.

    Источник: Пресс-служба сборной России

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    12.11.2018 13:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 12 ноября 2018, 17:47

      Да..один железный Ари за всех играть будет!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 17:03

      Были бы сейчас только товарняки, можно было проверять резерв и дать отдохнуть игрокам, кто тащит на себе весь сезон в клубах и сборной. Но теперь добавилась Лига наций и тут приходится играть на результат.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2410

      baden69 12 ноября 2018, 15:17

      Такое впечатление, что здоровых игроков и не осталось, так что состав сборной может быть... Гилерме, Ари, Нойштедтер, Рауш, ну, и к ним примкнувшие...остальные россияне...

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 15:13

      Травмы на каждом шагу. Здоровья всем.

      4
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 12 ноября 2018, 15:00

      Увидел Петров, воображение дописало Боширова вместо Зобнина:)) Ох уж это муссирование фамилий в прессе)

      0
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 12 ноября 2018, 14:56

      Рома, хрен с ней со сборной... давай к следующему матчу с Крыльями восстанавливайся!

      0
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 12 ноября 2018, 14:22

      Петров-очень слабый игрок !

      2
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      Рейтинг: -2

      kurilov 12 ноября 2018, 14:21

      Тупо! Все тупо в сборной

      0
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