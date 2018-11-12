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    В «Реале» довольны успехами Солари

    Директор «Реала» по международным связям Эмилио Бутрагеньо рассказал, что в клубе довольны работой исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

    «В клубе очень довольны Солари. Он принял команду в непростое время и смог показать хорошие результаты.

    Последняя игра с «Сельтой» (2:4) получилась крайне сложной, состав был далек от оптимального из-за травм. Команде приходилось перестраиваться. Но «Реал» показал характер и использовал свои шансы.

    Мы очень рады. Нужно продолжать в том же духе», – сказал Бутрагеньо.

    «Реал» под руководством Солари выиграл все четыре матча.

    По теме – наш выпуск подкаста про то, как этой осенью проваливаются топ-клубы. Про «Реал» там тоже есть:

    Источник: AS

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    12.11.2018 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Dark_1 12 ноября 2018, 12:54

      Тогда надо оставлять, например до конца сезона и вдруг в дальнейшем повторит успехи Зидана

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