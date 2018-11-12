В «Реале» довольны успехами Солари

Директор «Реала» по международным связям Эмилио Бутрагеньо рассказал, что в клубе довольны работой исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

«В клубе очень довольны Солари. Он принял команду в непростое время и смог показать хорошие результаты.

Последняя игра с «Сельтой» (2:4) получилась крайне сложной, состав был далек от оптимального из-за травм. Команде приходилось перестраиваться. Но «Реал» показал характер и использовал свои шансы.

Мы очень рады. Нужно продолжать в том же духе», – сказал Бутрагеньо.

«Реал» под руководством Солари выиграл все четыре матча.

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