Анри: «Монако» продолжит бороться»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри признал разницу в классе своей команды с «ПСЖ».

«В этом матче была явно заметна разница в классе. Для «ПСЖ» эта победа была легкой. Но даже учитывая всех наших травмированных игроков, мы создали достаточное количество голевых ситуаций у ворот соперника.

«Монако» продолжит бороться, работать и будет стараться идти вперед. У нас на поле сегодня были совсем юные игроки, которые сражались за клуб. Мы должны оставаться позитивными», – сказал Анри.

Матч 13-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ» завершился со счетом 0:4. «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав семь очков.