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    Анри: «Монако» продолжит бороться»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри признал разницу в классе своей команды с «ПСЖ».

    «В этом матче была явно заметна разница в классе. Для «ПСЖ» эта победа была легкой. Но даже учитывая всех наших травмированных игроков, мы создали достаточное количество голевых ситуаций у ворот соперника.

    «Монако» продолжит бороться, работать и будет стараться идти вперед. У нас на поле сегодня были совсем юные игроки, которые сражались за клуб. Мы должны оставаться позитивными», – сказал Анри.

    Матч 13-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ» завершился со счетом 0:4. «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав семь очков.

    Источник: ФК «Монако»

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    12.11.2018 11:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 ноября 2018, 13:16

      ..."Аргентина-Ямайка..." Как???

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 16:40

      Сомневаюсь я, однако, Тьерри Акимыч...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 ноября 2018, 13:54

      Да,ладно вам... ещё 25 матчей,зимний перерыв... "перегрузятся" и удержатся в 1 лиге...

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 13:22

      Команда превратилась в непонятную субстанцию ,какая уж тут борьба.

      4
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      Рейтинг: +794

      JI e x a 12 ноября 2018, 12:23

      Тьерри, дружище, ну зачем ты полез в это болото? =)) Его уже никто не спасет в этом сезоне, только снятие с чемпионата одновременно трех клубов=)) Так еще к тому же это болото и твою репутацию тренерскую засосет вместе с собой в Лигу 2 =) Хотя, хочется, конечно, пожелать удачи Анри, потому что ситуация реально аховая, глянул перед игрой состав травмированных игроков Монако, прозрел. Там из травмированных можно полноценную вторую команду собрать с заменами даже ))) И с Головиным в составе +)))

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 12 ноября 2018, 12:21

      бороться за последнее место в чемпионате монако только может

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 12 ноября 2018, 12:19

      Не повезло Головину, команда может вылететь во вторую лигу.

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 12 ноября 2018, 12:03

      В январе команду надо усиливать чуть ли на все позиции, а вратарская и защита это самая главная проблема

      1
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      Рейтинг: +1655

      PassCSKA 12 ноября 2018, 11:15

      Тьерри, пора уже самому выходить и завершать голевые моменты!)

      7
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 12 ноября 2018, 11:10

      Точнее, продолжает неубедительно барахтаться...
      Сражения, старания... Этого мало...

      6
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