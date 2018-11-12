Пике: «Бетис» заслужил эту победу»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал заслуженной победу «Бетиса» в матче 12-го тура испанской Примеры.

«Бетис» заслужил эту победу. Они провели отличный матч. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше, но к тому времени было слишком поздно, чтобы исправить результат», – считает футболист.

Матч 12-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Бетис» завершился со счетом 3:4. Каталонцы пропустили четыре гола в официальном матче на «Камп Ноу» впервые с апреля 2003 года.