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    Пике: «Бетис» заслужил эту победу»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал заслуженной победу «Бетиса» в матче 12-го тура испанской Примеры.

    «Бетис» заслужил эту победу. Они провели отличный матч. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше, но к тому времени было слишком поздно, чтобы исправить результат», – считает футболист.

    Матч 12-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Бетис» завершился со счетом 3:4. Каталонцы пропустили четыре гола в официальном матче на «Камп Ноу» впервые с апреля 2003 года.

    Источник: ФК «Барселона»

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    12.11.2018 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 ноября 2018, 11:18

      С оборотной надо что-то делать нет организации сзади

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