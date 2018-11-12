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    Дани Алвес хочет перейти в АПЛ

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес подумывает о переходе в английскую Премьер-лигу.

    «Мысль о том, что я закончу карьеру, так и не поиграв в Премьер-лиге, для меня неприемлема.

    Очевидно, что в Англии самый потрясающий футбол в мире. Во-первых, благодаря уважению к игрокам со стороны болельщиков. И из-за страсти на поле.

    Здорово, если я смогу поиграть в АПЛ, но я окажусь там так или иначе», – заявил футболист.

    35-летний бразилец выступал в Европе за «Севилью», «Барселону» и «Ювентус».

    Источник: The Telegraph

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    12.11.2018 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      Defensore 12 ноября 2018, 13:53

      В Фулхэм с января пойдет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Dark_13 12 ноября 2018, 12:02

      Только один вопрос - КУДА? В топ-6 ты там явно не нужен, а в Эвертон ты явно не пойдешь

      0
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