Дани Алвес хочет перейти в АПЛ

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес подумывает о переходе в английскую Премьер-лигу.

«Мысль о том, что я закончу карьеру, так и не поиграв в Премьер-лиге, для меня неприемлема.

Очевидно, что в Англии самый потрясающий футбол в мире. Во-первых, благодаря уважению к игрокам со стороны болельщиков. И из-за страсти на поле.

Здорово, если я смогу поиграть в АПЛ, но я окажусь там так или иначе», – заявил футболист.

35-летний бразилец выступал в Европе за «Севилью», «Барселону» и «Ювентус».