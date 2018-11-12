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    Червиченко: «Это уже будет на уровне идиотизма, если «Спартак» заплатит за Кононова»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался против прихода Олега Кононова в столичный клуб.

    «Спартак» в последнее время часто эпатирует публику, но назначение Кононова – это в данном рейтинге просто лидер последних сезонов. Более глупого решения просто трудно представить.

    Красно-белым нужен более заслуженный тренер. Одно дело, когда клуб берет своих экс-игроков на пост тренера – Валерия Карпина или Станислава Черчесова. Да, во внутреннем первенстве ранее они ничего не выигрывали, но это решение было бы понятно хотя бы из-за того, что они оба свои для клуба.

    А когда берут человека, который уже поменял три российских клуба, один из которых является одним из богатейших в стране, но Кононов с ним так ничего и не добился… а его действующая команда сейчас в «подвале» РПЛ… и если правдива еще и информация о том, что за него «Спартак» какие-то деньги выплатит, то это вообще на уровне идиотизма.

    Карпин и Черчесов не захотели возвращаться в «Спартак»? Не думаю, что это так. Если переговоры и велись, то они оба вряд ли лично беседовали с Федуном. А все эти промежуточные звенья… люди уже неоднократно на этом обжигались, поэтому вряд ли вообще соглашались на эти самые звенья и промежуточные разговоры», – считает Червиченко.

    Представление Кононова в качестве тренера «Спартака» может пройти сегодня, 12 ноября.

    Источник: Rusfootball

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    12.11.2018 09:33
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 ноября 2018, 20:53

      Я бы тоже вернул тебя вместо Федуна.Добивать "Спартак",так добивать,а то это федунинская мутота замучает всех. Как в анекдоте :Кончай,Герасим,мучить Му-Му,хоть камень привяжи ей на шею,а то,смотрю,пятый раз бросаешь её в воду!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 19:46

      в зеркало глянь сам увидишь настоящего идиота

      0
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 12 ноября 2018, 17:46

      Думаю, Федун не так уж прост. Один пишет, два на ум. Чемп по сути не сложился. Кононов - временщик. Хотя, при успехе поработать ему дадут какое-то время. Поэтому-то такой контракт. Ну, а пока тренер будет жо.у рвать можно присмотреть кого-нибудь поименитее. Жаль, если игроки исходя из этого будут Ваньку валять. Но, к сожалению, условия контракта приведут к этому сценарию. А жаль!

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      Рейтинг: +412

      Eds 12 ноября 2018, 16:43

      Один идиотизм уже был, когда пошли на поводу у игроков и уволили Массимо Карреру... Он оставил хороших игроков с которыми можно ставить игру... Будет вторым идиотизмом если и его уволят быстро... А так деньги дают желаемое... Но реально, некрасиво по ходу сезона переманивать тренеров из других клубов... Да и всё сейчас некрасиво внутри "Спартака" и вокруг него... Желаю всем мира....

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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 ноября 2018, 15:35

      Я тоже за то, чтоб Кононов сам за себя платил!

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 14:30

      В данной ситуации лучше Кононов чем Рианчи. Быстрое увольнение Карреры ,требует быстрых решений а времени в обрез.

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 12 ноября 2018, 14:29

      Тут явно что-то типа зависти. Если Кононов "вернет" СПАРТАК, то Чирику некуда будет желчь выливать.

      0
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      Рейтинг: +169

      Волховский 12 ноября 2018, 13:58

      Хватит брызгать слюной. Не прилично.

      1
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 12 ноября 2018, 13:06

      Червяк достал уже.полезай в землю

      1
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      Рейтинг: +187

      maxpav 12 ноября 2018, 12:49

      Червиченко во время впарил Хведуну "лакомую игрушку". А теперь, когда провалы следуют один за другим, все равно никак не хочет ее сбагрить и успокоиться. Ну разве не идиотизм?

      -1
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