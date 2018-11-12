Червиченко: «Это уже будет на уровне идиотизма, если «Спартак» заплатит за Кононова»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался против прихода Олега Кононова в столичный клуб.

«Спартак» в последнее время часто эпатирует публику, но назначение Кононова – это в данном рейтинге просто лидер последних сезонов. Более глупого решения просто трудно представить.

Красно-белым нужен более заслуженный тренер. Одно дело, когда клуб берет своих экс-игроков на пост тренера – Валерия Карпина или Станислава Черчесова. Да, во внутреннем первенстве ранее они ничего не выигрывали, но это решение было бы понятно хотя бы из-за того, что они оба свои для клуба.

А когда берут человека, который уже поменял три российских клуба, один из которых является одним из богатейших в стране, но Кононов с ним так ничего и не добился… а его действующая команда сейчас в «подвале» РПЛ… и если правдива еще и информация о том, что за него «Спартак» какие-то деньги выплатит, то это вообще на уровне идиотизма.

Карпин и Черчесов не захотели возвращаться в «Спартак»? Не думаю, что это так. Если переговоры и велись, то они оба вряд ли лично беседовали с Федуном. А все эти промежуточные звенья… люди уже неоднократно на этом обжигались, поэтому вряд ли вообще соглашались на эти самые звенья и промежуточные разговоры», – считает Червиченко.

Представление Кононова в качестве тренера «Спартака» может пройти сегодня, 12 ноября.