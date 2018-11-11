Орещук: «Кононов и его штаб подписали контракты со «Спартаком». Завтра их представят команде и прессе»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов и его помощники подписали контракты со «Спартаком».

«Вот как тренер может руководить командой, если вчера весь тренерский штаб с Кононовым подписали контракты и завтра они будут представлены команде и прессе.

Что это вообще такое? Первый раз такое встречаю», – написал Орещук в твиттере.

Кононов: «Переход в «Спартак»? Подождем немного»