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    Орещук: «Кононов и его штаб подписали контракты со «Спартаком». Завтра их представят команде и прессе»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов и его помощники подписали контракты со «Спартаком».

    «Вот как тренер может руководить командой, если вчера весь тренерский штаб с Кононовым подписали контракты и завтра они будут представлены команде и прессе.

    Что это вообще такое? Первый раз такое встречаю», – написал Орещук в твиттере.

    Кононов: «Переход в «Спартак»? Подождем немного»

    Источник: Твиттер Романа Орещука

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    11.11.2018 22:00
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 09:49

      Кононов столкнется в Спартаке с большими трудностями. Сделать дружный боеспособный коллектив будет непросто.

      3
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 12 ноября 2018, 06:02

      С Федуном никто не поможет Спартаку.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 ноября 2018, 00:12

      Странный конечно выбор.
      Не понятно чем руководствовался Федун?

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      Рейтинг: +5873

      maygli > Persona_non_Grata 13 ноября 2018, 16:01

      Тут понятно, плохими результатами. (проигрышами слабым командам на своём поле)

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      Рейтинг: +8169

      nik55 11 ноября 2018, 23:07

      если Федун не будет его ограничивать все может будет хорошо

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      Рейтинг: +3438

      violator20 > nik55 12 ноября 2018, 01:47

      Федун его не будет ограничивать? Уже смешно.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 ноября 2018, 23:01

      Если,есть ОПГ "ромашка",значит это,кому-нибудь нужно... Хорошо,если Кононову повезёт,как повезло Черчесову,который променял ЛЧ,на сборную. А если,нет? Или ФНЛ,или ближнее зарубежье? Да т один из комментаторов,выше,правильно заметил: не дело,бросать подписанные контракты и заключать новые..

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 12 ноября 2018, 09:01

      Такого шанса может и не быть,правильно он всё сделал,для Кононова это громадный шаг в карьере.А когда тренера выгоняют до окончания контракта это то же неправильно?

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > александр п 12 ноября 2018, 10:12

      Так,я всегда утверждаю,что тренер,должен работать до конца... если уж,совсем крах,то до перерыва... шаг в карьере,говорите? Как бы,он не получился в никуда... Я не знаю,какой тренер-Кононов,но понимаю,что задача минимум,будет КР. а всю,эту шелупонь,в виде Глушакова,Ещенко,Реброва и тд,надо умудриться "заинтересовать" в игре и рез-те... особого усиления,скорее всего не будет. Хотя,как минимум,нужен "продуктивный" и результативный нап... Зе,как бы не хвалили,никчемный форвард,либо под него,нужен некий Халк.... в общем,хороший толчок для Кононова будет,только при положительном рез-те,все остальное-провал.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 11 ноября 2018, 22:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну, наконец-то. А то всякие ростовы и дерьмовы возомнили дох-я о себе

      -4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 ноября 2018, 22:27

      Из Кононова сделают конькагорбунька... за эту постыдную акцию кто то должен ответить... РФС необходимо запретить тренерам с контрактами искать и подписывать новые до расторжения старых и за это дисквалифицироаать на три года... и так не футбол, а купи -продайся...

      4
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > пряник929 11 ноября 2018, 22:54

      Правду глаголите!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 ноября 2018, 22:26

      Дааааа! Это не в омут с головой, а в дерьмо с головой окунуться! Ему 4 месяца не дадут на построение игры! Испортит себе тренерскую карьеру!

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 ноября 2018, 22:22

      Очередной мудацкий выбор Федуна-Мудана. Задолбал он всех Спартачей.

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      Рейтинг: +9023

      vladik12 > RedWhiteFans2 11 ноября 2018, 22:37

      А кого сейчас можно было бы относительно безболезненно выдернуть? Или есть кто-то адекватный и свободный?

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > vladik12 11 ноября 2018, 22:55

      Венгер)))

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 11 ноября 2018, 22:18

      Ну хоть какая-то ясность в этой мыльной опере. Остаётся только пожелать удачи.

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