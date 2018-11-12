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    Уремович: «Рубин» показал, что может играть на одном уровне с «Локомотивом»

    Защитник «Рубина» Филип Уремович заявил, что команда извлечет уроки из игры с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0.

    – Была сложная игра. В первом тайме «Локомотив» доминировал, во втором тайме мы выровняли игру. Начали играть более активно, появились возможности, чтобы забить. Мы показали, что можем играть с ними на одном уровне. Из таких игр нужно извлекать уроки, чтобы в будущем играть лучше.

    – Что Курбан Бердыев сказал в перерыве?

    – На самом деле у Курбана Бекиевича была обычная установка, он, как обычно, дал нам хорошие советы после тайма.

    Источник: ФК «Рубин»

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    12.11.2018 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 12 ноября 2018, 10:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каком таком уровне????????? Уровне позорища в лч только сли

      -8
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