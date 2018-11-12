Уремович: «Рубин» показал, что может играть на одном уровне с «Локомотивом»

Защитник «Рубина» Филип Уремович заявил, что команда извлечет уроки из игры с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0.

– Была сложная игра. В первом тайме «Локомотив» доминировал, во втором тайме мы выровняли игру. Начали играть более активно, появились возможности, чтобы забить. Мы показали, что можем играть с ними на одном уровне. Из таких игр нужно извлекать уроки, чтобы в будущем играть лучше.

– Что Курбан Бердыев сказал в перерыве?

– На самом деле у Курбана Бекиевича была обычная установка, он, как обычно, дал нам хорошие советы после тайма.