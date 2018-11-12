Навас: «Рубину» удалось сделать так, чтобы «Локомотив» нанес минимум ударов по воротам»

Защитник «Рубина» Сесар Навас отметил атакующий потенциал «Локомотива» после матча 14-го тура РПЛ.

«У «Локомотива» в атаке игроки высокого класса, против них сложно обороняться. Но нам удалось сделать так, чтобы они нанесли минимум ударов по воротам.

Соперник играл после непростого матча в Лиге чемпионов. Возможно, сказалась усталость. Но и мы их отлично прессинговали, ждали контратак и быстрых выходов. У нас была возможность забить, но матч окончился ничьей.

Миранчуки? Отличные игроки с большим будущим, когда играешь против них, понимаешь их высокий класс.

Какие задачи у «Рубина» в конце первой части сезона? Идти от матча к матчу, стараться добыть три очка в каждой игре. Победы достаются непросто, но мы всегда стараемся играть на максимуме. Нас тоже не так просто обыграть – мы сыграли вничью с очень хорошей командой», – сказал Навас.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники не нанесли ни одного удара в створ ворот казанцев.