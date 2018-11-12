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    Навас: «Рубину» удалось сделать так, чтобы «Локомотив» нанес минимум ударов по воротам»

    Защитник «Рубина» Сесар Навас отметил атакующий потенциал «Локомотива» после матча 14-го тура РПЛ.

    «У «Локомотива» в атаке игроки высокого класса, против них сложно обороняться. Но нам удалось сделать так, чтобы они нанесли минимум ударов по воротам.

    Соперник играл после непростого матча в Лиге чемпионов. Возможно, сказалась усталость. Но и мы их отлично прессинговали, ждали контратак и быстрых выходов. У нас была возможность забить, но матч окончился ничьей.

    Миранчуки? Отличные игроки с большим будущим, когда играешь против них, понимаешь их высокий класс.

    Какие задачи у «Рубина» в конце первой части сезона? Идти от матча к матчу, стараться добыть три очка в каждой игре. Победы достаются непросто, но мы всегда стараемся играть на максимуме. Нас тоже не так просто обыграть – мы сыграли вничью с очень хорошей командой», – сказал Навас.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники не нанесли ни одного удара в створ ворот казанцев.

    Источник: ФК «Рубин»

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    12.11.2018 08:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1297

      compka 14 ноября 2018, 00:24

      у Рубина копится потенциал - надеюсь с Анжи он конвертируется в забитые голы

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 12 ноября 2018, 17:52

      Что есть, то есть.. В обороне отыграли просто великолепно.. К сожалению в атаке кроме Азмуна играть не кому..

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 12 ноября 2018, 11:25

      Я вообще не понимаю, какая мотивация у игроков Рубина. С их тренером не бороться за еврокубки. Играть просто так, чтоб не подвести его...

      1
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy > 15112007 12 ноября 2018, 14:26

      Ты, видимо, не следишь за событиями. Рубин лишили еврокубков на 2 сезона

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > komarinskiy 12 ноября 2018, 17:54

      На один сезон, если Рубин в течении 2х сезонов сможет туда попасть..

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > 15112007 12 ноября 2018, 17:57

      Попасть в еврокубковые места, что бы в следующим сезоне уже можно было за них играть и участвовать..

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