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    Семин назвал «Рубин» лучшей командой России по обороне. «Локомотив» не нанес ни одного удара в створ

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0) отметил игру соперника в обороне.

    «Я не видел пассивности у «Локомотива». «Рубин» очень хорошо организован. Особенно в обороне. Они лучшие в этом плане в чемпионате России. Закономерная ничья», – сказал Семин.

    «Локомотив» не нанес ни одного удара в створ ворот «Рубина».

    Источник: Sport24

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    11.11.2018 19:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 12 ноября 2018, 08:24

      Как нам не хватает 2-3 хороших футболистов, которые хотя бы пас точно смогут отдать вперёд..С таким составом мы ещё и чуть не выиграли, Азмун мог конечно пару раз Рубин вывести вперёд..Когда сможем усиливаться-непонятно.. А игра Локомотива-тихий ужас, когда объявляли состав обрадовались, что Смолов играет, значит не забьют-так и получилось, Миранчуки, как всегда ничего..И Семину ничего, как восхвалять оборону Рубина не остается..

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 ноября 2018, 21:58

      Лучшая команда по обороне-пропустившая меньше всех мячей. А не та,в створ которой вы сподобились нанести ноль ударов.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Агасфер 12 ноября 2018, 11:03

      Локо играл странно, лезли прямо на толпу защитников с дриблингом и мелким пасом,Смолова Шпалычу вписать в игру не удалось.Имхо Бердыев переиграл Сёмина.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 21:38

      семин сказал правду

      -1
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      Рейтинг: +843

      Князев 11 ноября 2018, 21:18

      Что бы забивать любой команде не надо ставить на игру Смолова. Бездарность только портит всю игру Локомотива.Даже Эдер и тот что то может. А Смолов лентяй и иждевенец.

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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > Князев 12 ноября 2018, 06:42

      Полностью согласен.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Князев 12 ноября 2018, 18:17

      он только-только от травмы восстановился и форму не набрал

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      Рейтинг: +25

      danielgrator 11 ноября 2018, 19:43

      Рубин должен занимать еврокубковые места. Другое дело, что он там играть не будет, но надо прокрутить этот замкнутый круг.

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