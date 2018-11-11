Семин назвал «Рубин» лучшей командой России по обороне. «Локомотив» не нанес ни одного удара в створ

Как нам не хватает 2-3 хороших футболистов, которые хотя бы пас точно смогут отдать вперёд..С таким составом мы ещё и чуть не выиграли, Азмун мог конечно пару раз Рубин вывести вперёд..Когда сможем усиливаться-непонятно.. А игра Локомотива-тихий ужас, когда объявляли состав обрадовались, что Смолов играет, значит не забьют-так и получилось, Миранчуки, как всегда ничего..И Семину ничего, как восхвалять оборону Рубина не остается..
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0) отметил игру соперника в обороне.
«Я не видел пассивности у «Локомотива». «Рубин» очень хорошо организован. Особенно в обороне. Они лучшие в этом плане в чемпионате России. Закономерная ничья», – сказал Семин.
«Локомотив» не нанес ни одного удара в створ ворот «Рубина».