Семин назвал «Рубин» лучшей командой России по обороне. «Локомотив» не нанес ни одного удара в створ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0) отметил игру соперника в обороне.

«Я не видел пассивности у «Локомотива». «Рубин» очень хорошо организован. Особенно в обороне. Они лучшие в этом плане в чемпионате России. Закономерная ничья», – сказал Семин.

«Локомотив» не нанес ни одного удара в створ ворот «Рубина».