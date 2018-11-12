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    Игуаин извинился за удаление в матче с «Ювентусом»

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин извинился за свое поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса» (0:2).

    «Я хочу извиниться перед своими товарищами по команде, тренером, болельщиками и судьей, который знает, что я ему сказал.

    Но и судьи должны понимать эмоции этого момента. Я отреагировал таким образом, но не должен был этого делать, поэтому приношу свои извинения. Это была желтая карточка, решение было принято, я неправильно отреагировал, поэтому беру на себя ответственность за этот инцидент.

    Когда вы играете против своего бывшего клуба, то тебя переполняют особенные эмоции. Мы люди, для нас это свойственно», – заявил Игуаин.

    Аргентинец за две минуты получил две желтые карточки и был удален с поля на 83-й минуте игры.

    Игуаина пожалел даже Роналду, но он и правда облажался

    Источник: Sky Italia

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    12.11.2018 07:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 12 ноября 2018, 12:27

      С кем не бывает,Гонсало..удачи тебе в дальнейшем.

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