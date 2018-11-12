Кавани сделал хет-трик в ворота «Монако». У него восемь голов в восьми матчах Лиги 1

В прошедшее воскресенье состоялся матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 0:4.

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил три мяча в этой встрече. 31-летний уругваец оформил хет-трик с игры, забив на 4-й, 11-й и 53-й минутах игры.

Два раза ему ассистировал 19-летний полузащитник Мусса Диаби, еще один результативный пас записал на свой счет нападающий Неймар, который позже сам забил гол с пенальти.

Сейчас на счету Кавани восемь голов, которые он забил в восьми матчах чемпионата Франции.