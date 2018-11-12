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    Кавани сделал хет-трик в ворота «Монако». У него восемь голов в восьми матчах Лиги 1

    В прошедшее воскресенье состоялся матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 0:4.

    Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил три мяча в этой встрече. 31-летний уругваец оформил хет-трик с игры, забив на 4-й, 11-й и 53-й минутах игры.

    Два раза ему ассистировал 19-летний полузащитник Мусса Диаби, еще один результативный пас записал на свой счет нападающий Неймар, который позже сам забил гол с пенальти.

    Сейчас на счету Кавани восемь голов, которые он забил в восьми матчах чемпионата Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2018 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 12 ноября 2018, 10:42

      Зачем эту помойку по тв показывать????????? АХ ДА ЭТО ЖЕ КОМАНДА ГОЛОВИНА ЭТО ЖЕ ПОЗОРИЩЕ

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