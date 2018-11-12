Роналду – об удалении Игуаина: «Надеюсь, его не сильно накажут»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Миланом» (2:0) в матче 12-го тура Серии А прокомментировал поведение форварда Гонсало Игуаина.

Аргентинец за две минуты получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Я сказал ему успокоиться, так как он рисковал получить более серьезное наказание. Он не сделал много, но был раздражен результатом, это понятно. Надеюсь, его не сильно накажут», – сказал Роналду.

Игуаина пожалел даже Роналду, но он и правда облажался