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    Роналду – об удалении Игуаина: «Надеюсь, его не сильно накажут»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Миланом» (2:0) в матче 12-го тура Серии А прокомментировал поведение форварда Гонсало Игуаина.

    Аргентинец за две минуты получил две желтые карточки и был удален с поля.

    «Я сказал ему успокоиться, так как он рисковал получить более серьезное наказание. Он не сделал много, но был раздражен результатом, это понятно. Надеюсь, его не сильно накажут», – сказал Роналду.

    Игуаина пожалел даже Роналду, но он и правда облажался

    Источник: Football Italia

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    12.11.2018 01:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 13:54

      Накажут ,но не сильно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 12 ноября 2018, 06:58

      отшлёпают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 ноября 2018, 06:39

      В тюрьму проститутку Игуаина!!!)

      1
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