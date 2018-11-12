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    Лига 1. Хет-трик Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Монако», клуб Головина не побеждает 12 матчей подряд

    В матче 13-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях разгромил «Монако» (4:0). Хет-трик сделал нападающий Эдинсон Кавани.

    Полузащитник хозяев Александр Головин пропустил игру из-за травмы. Его команда не побеждает в чемпионате Франции в течение 12 матчей подряд и идет на предпоследнем месте.

    «ПСЖ» выиграл 13 игр из 13-ти и лидирует в турнирной таблице.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

    Монако – ПСЖ – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кавани, 4; 0:2 – Кавани, 11; 0:3 – Кавани, 54; 0:4 – Неймар, 63.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2018 00:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +35

      Lucky80 12 ноября 2018, 11:15

      Надо было идти в челси. Там хоть 12 матчей не проигрывают

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 12 ноября 2018, 06:45

      Монако уже не то....

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 ноября 2018, 06:34

      Головин влип. При наличии контракта (деньги), нет игры (практики). Можем потерять сборника.
      Эх, пути господни неисповедимы. (из к/ф "Таинственный монах").

      0
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 12 ноября 2018, 05:50

      Головину не повезло с командой

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 ноября 2018, 05:10

      У Монако теперь любимый счет 0-4

      1
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