Лига 1. Хет-трик Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Монако», клуб Головина не побеждает 12 матчей подряд

В матче 13-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях разгромил «Монако» (4:0). Хет-трик сделал нападающий Эдинсон Кавани.

Полузащитник хозяев Александр Головин пропустил игру из-за травмы. Его команда не побеждает в чемпионате Франции в течение 12 матчей подряд и идет на предпоследнем месте.

«ПСЖ» выиграл 13 игр из 13-ти и лидирует в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

Монако – ПСЖ – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Кавани, 4; 0:2 – Кавани, 11; 0:3 – Кавани, 54; 0:4 – Неймар, 63.

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