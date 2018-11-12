Лига 1. Хет-трик Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Монако», клуб Головина не побеждает 12 матчей подряд

Надо было идти в челси. Там хоть 12 матчей не проигрывают
В матче 13-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях разгромил «Монако» (4:0). Хет-трик сделал нападающий Эдинсон Кавани.
Полузащитник хозяев Александр Головин пропустил игру из-за травмы. Его команда не побеждает в чемпионате Франции в течение 12 матчей подряд и идет на предпоследнем месте.
«ПСЖ» выиграл 13 игр из 13-ти и лидирует в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур
Голы: 0:1 – Кавани, 4; 0:2 – Кавани, 11; 0:3 – Кавани, 54; 0:4 – Неймар, 63.