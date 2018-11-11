Иванович – о поражении от ЦСКА: «Самым большим соперником для нас сегодня был «Зенит»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«В этом году много конкурентов, одинаковых команд. ЦСКА всегда претендует на места наверху, кроме ЦСКА еще три или четыре команды будут бороться за чемпионство до последнего тура. Самым большим соперником для нас сегодня был «Зенит», – сказал Иванович.

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