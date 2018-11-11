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    Иванович – о поражении от ЦСКА: «Самым большим соперником для нас сегодня был «Зенит»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.

    «В этом году много конкурентов, одинаковых команд. ЦСКА всегда претендует на места наверху, кроме ЦСКА еще три или четыре команды будут бороться за чемпионство до последнего тура. Самым большим соперником для нас сегодня был «Зенит», – сказал Иванович.

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    Источник: Sport24

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    11.11.2018 22:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 12 ноября 2018, 08:48

      Какая то странная тенденция в нынешнем Зените. Как только игроку дают возможность отдохнуть, то отдыхает он как минимум на 3 игры вперед.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 ноября 2018, 23:58

      И ты был лидером сегодняшнего говноЗенита

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 ноября 2018, 23:12

      Вам с таким "большим соперником" ещё не раз предстоит играть, готовьтесь тщетельнее...

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 11 ноября 2018, 23:11

      Ты сам себе был соперником косяк на косяке

      2
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