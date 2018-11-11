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    Семак: «Зенит» выглядит уставшим и истощенным. И функционально, и морально»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура РПЛ отметил усталость своей команды.

    «Проанализируем, отдохнем. Это окончание трудового цикла для нас, много выездных матчей. Команда выглядит уставшей, истощенной и функционально, и морально. Такой календарь, мы его не выбираем», – сказал Семак.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2018 22:10
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    Комментарии28
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      Рейтинг: -5

      Govy 12 ноября 2018, 19:47

      Запас есть,до перекура дотянем;-)весной будет тяжко без усиления и освобождения заключённого ....ждем

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      Рейтинг: +10

      МаАлГен 12 ноября 2018, 17:34

      Очень расстроился за Зенит, но...порадовался за ЦСКА! Время, когда Зенит "летал" по полю, прошло. Потяжелел.
      Сергею Богдановичу надо придумывать, как строить другую команду.
      Лучшая команда по результату. Но .. худшая - по игре! Парадокс!

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      Рейтинг: +718

      ДВС 12 ноября 2018, 17:11

      На мой любительский взгляд, Семак выбрал неправильный план на игру, если понимал функциональное и моральное состояние команды. Перед Бордо у Зенита было больше времени для подготовки, но тогда Семак трезво оценил спад команды и вышел играть от обороны. Перед ЦСКА у Зенита не было времени на подготовку вовсе, но Зенит вышел как-будто собираясь перебегать более свежего соперника.

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 12 ноября 2018, 10:34

      Какой то вирус в зине,чуть что сразу мазаться,представить на секунду что в любой отрасли работяги скажут"мы устали" и из за этого не можем нормально работать-завтра же всех уволят нах,а у мажориков видите ли истощение моральное(это касается всего нашего футбола)

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Каратель 12 ноября 2018, 17:23

      Легко обсуждать с дивана, но есть реальность, а там пот, кровь, усталость и моральное опустошение. Вспомни недавнее, сколько времени Уфа очухивалась от игр по 2 в неделю. Напомню, что 2 последних чемпиона России выиграли свои титулы, играя большую часть сезона по 1 игре неделю, имея комфортное время на восстановление.

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      Рейтинг: +5270

      Каратель > ДВС 13 ноября 2018, 07:35

      Я смотрю ты от реальности отбился... Вспомни учителя который за гроши херачит день и ночь в школе,вспомни врача который работает с подобным графиком,и тд и тп,и у них нет комфортного время на восстановление,потому как они зубы тогда на полку выложат,а эти горе миллионеры в неделю 2-3 раза по полтора часа побегать нормально не могут,морально их видите ли опустошили,смешно,топ и кровь,за эти деньги они умирать должны,а не со стульями на людей в пьяном угаре кидаться

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 09:50

      В матче с ЦСКА это было заметно.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 ноября 2018, 09:20

      Ну,что сказать..
      Держись,Сергей Богданович..

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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 12 ноября 2018, 08:43

      Нельзя устать от того футбола, который показывал Зенит на протяжении всех матчей после игры с Краснодаром. От такого футбола можно только уснуть или блевануть. А анализировать Семаку нужно было сразу после игры с Анжи. Но похоже, что и Семак устал морально и еще не знаю как. Это позор.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > neveldomha 12 ноября 2018, 17:26

      Я рад за тебя, что ты не устал, наблюдая последние игры Зенита. Но футболистам приходилось наматывать километраж.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 12 ноября 2018, 08:21

      Вытаскивайте Кокорина из застенков,иначе упустите чемпионство.А команда действительно попала в функциональную яму,что то не так с физподготовкой.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 12 ноября 2018, 07:47

      Так и у остальных график такой же как и у вас, а у ЦСКА ещё сложней, да и возможностей у вас больше, и по качеству игроков и финансом, просто нужен нормальный тренер, который будет дрюкать этих миллионеров!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Makaweli 12 ноября 2018, 11:04

      Молодые ребята быстрей восстанавливаются.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Makaweli 12 ноября 2018, 17:42

      График примерно одинаковый, но есть нюансы. Перед последней игрой Зенит сыграл в четверг, прилетел в Питер в пятницу и в субботу вылетел в Москву. Чем ЦСКА сложнее расскажи, с интересом почитаю. По возможностям=1. в части админ. ресурса для армейцев услужливо вытащили из нафталина удобного арбитра 2.сравни количество трансферов перед сезоном у обеих клубов. Качество мог увидеть на поле. Финансы-наверно ты что-то знаешь, но если у Зенита лежит где-то в банке большая кубышка, то в команде усилений перед сезоном не наблюдалось.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > ДВС 12 ноября 2018, 18:47

      Да тем что скем играет ЦСКА в лиге чемпионов и скем играет Зенит, разница есть? У Зенита скамейка в разы длиней и качественно сильнее остальных в России,и дело не в усталости, кокоша находит время чтоб в скандал попасть а играть они устают!

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Makaweli 12 ноября 2018, 19:29

      Качество скамейки показало Динамо Минск. Назови игроков со скамейки Зенита, с которыми можно бороться за чемпионство. Посмеши народ.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > ДВС 14 ноября 2018, 20:42

      Ты в себя приди, не х. й так со мной общаться, так будешь общаться с мужиками во дворе!

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 ноября 2018, 06:28

      Отдых-бы никому не помешал.

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