Семак: «Зенит» выглядит уставшим и истощенным. И функционально, и морально»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура РПЛ отметил усталость своей команды.

«Проанализируем, отдохнем. Это окончание трудового цикла для нас, много выездных матчей. Команда выглядит уставшей, истощенной и функционально, и морально. Такой календарь, мы его не выбираем», – сказал Семак.

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