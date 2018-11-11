Гончаренко – о победе над «Зенитом»: «Выплеснули злость, которая накопилась за последние матчи»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Зенитом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«ЦСКА заслужил победу. Мы неудачно сыграли последние домашние матчи в чемпионате России. С «Краснодаром» и «Локомотивом» выглядели хуже, чем сегодня.

Злость, которая накопилась, выплеснулась в сегодняшнем матче», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Гончаренко впервые в карьере победил «Зенит».

ЦСКА полностью переиграл «Зенит». Это тренерская победа Гончаренко