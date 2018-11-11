Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гончаренко – о победе над «Зенитом»: «Выплеснули злость, которая накопилась за последние матчи»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Зенитом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

    «ЦСКА заслужил победу. Мы неудачно сыграли последние домашние матчи в чемпионате России. С «Краснодаром» и «Локомотивом» выглядели хуже, чем сегодня.

    Злость, которая накопилась, выплеснулась в сегодняшнем матче», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Гончаренко впервые в карьере победил «Зенит».

    ЦСКА полностью переиграл «Зенит». Это тренерская победа Гончаренко

    Источник: «Матч Премьер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2018 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 09:33

      Гончаренко хороший мотивировщик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 ноября 2018, 00:39

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 12 ноября 2018, 00:03

      с победой... пора уже и нас радовать игрой и победами...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 11 ноября 2018, 22:09

      Вот бы еще на "Реал" что-то выплеснуть, да и на эту, как её...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 21:52

      уфа тебя помнит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 11 ноября 2018, 21:46

      Остановите злого Витю,Вите надо выйти...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 11 ноября 2018, 21:27

      С победой!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 