Гончаренко – о победе над «Зенитом»: «Выплеснули злость, которая накопилась за последние матчи»

Гончаренко хороший мотивировщик.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Зенитом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.
«ЦСКА заслужил победу. Мы неудачно сыграли последние домашние матчи в чемпионате России. С «Краснодаром» и «Локомотивом» выглядели хуже, чем сегодня.
Злость, которая накопилась, выплеснулась в сегодняшнем матче», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
Гончаренко впервые в карьере победил «Зенит».
ЦСКА полностью переиграл «Зенит». Это тренерская победа Гончаренко