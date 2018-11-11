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    Семак: «Ошибки, за которые нас наказал ЦСКА, «Зенит» допустил на ровном месте»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ (0:2).

    «Возможно, на нас сказалась усталость. Возможно, повлияло состояние поля. Оно было скользким, поэтому мы не успели приспособиться.

    Ошибки, за которые нас наказали, мы допустили на ровном месте. Вернуться в игру было достаточно сложно», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    ЦСКА обыграл «Зенит» в Премьер-лиге впервые с марта 2014 года.

    ЦСКА полностью переиграл «Зенит». Это тренерская победа Гончаренко

    Источник: «Матч Премьер»

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    11.11.2018 21:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 09:32

      Ошибку всегда можно исправить своими атакующими действиями и взятием ворот противника. Но в этот день игрокам атаки Зенита не хватило изобретательности.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 ноября 2018, 22:48

      хорошо спал бухой...посмотрел обзор,на поле был один ЦСКА.Манчини говорите был херовый?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 ноября 2018, 22:00

      Богданыч не повторяй эти слова про поле про усталось этот патент за луческу с манчини прикреплён.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 ноября 2018, 21:50

      Давняя проблема "Зенита"-отсутствие уважения к достижениям соперников в противостоянии.После Петржелы все тренеры долдонят одно :Мы проиграли сами себе(или другие причины),не отдавая должное сопернику.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 ноября 2018, 21:41

      Из уважения к Сергею Богдановичу рубрика «Советы Семаку» («СС»). С ними можно соглашаться, можно нет, но каждый вправе иметь своё мнение.
      Второй сезон подряд вся беда «Зенита» в том, что игра строится через Паредеса, игрока качественного, но для роли плеймейкера совершенно пока непригодного. Равно как это было и тогда, когда он полировал лавку у Руди Гарсии в «Роме», изредка выходя на замену. Он слишком для современного футбола МЕДЛЕННО МЫСЛИТ. Из-за этого срывается быстрая атакующая игра «Зенита», характерная для него ещё с эпохи Петржелы. Отсюда вытекают и все ошибки в обороне, и отсутствие сбалансированной игры во всех линиях. Частично это удаётся компенсировать за счёт очень высокого мастерства футболистов, но цельной и командной игры у «Зениты», увы, нет. И Халка у «Зенита» сегодня тоже нет, вероятно, сильнейшего игрока атаки, у нас в стране выступавшего. Способного так натаскать Дзюбу (не сразу!!!), что Артём превратился в топ-футболиста. И за его действиями на поле стало смотреть просто приятно.
      Дело не в сегодняшнем поражении, когда Паредеса вообще не было на поле, а Дзюба был заменён во втором тайме из-за травмы. Дело в принципе организации игры. Играть сегодня нужно быстрее. И на место плеймейкеров куда больше годятся Набоа и Кузяев, чем Паредес. С ними игра будет и быстрее, и эффективнее. Самое удивительное в том, что сегодня без Паредеса «Зенит» играл медленно уже ПО ИНЕРЦИИ, за что и был наказан.

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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 11 ноября 2018, 21:32

      Игра Зенита - тихий УЖАС!!!

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      Рейтинг: +7944

      BarStep 11 ноября 2018, 21:31

      Серега, наберись мужества и скажи честно - "Это мой чистейший про*б"...

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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 11 ноября 2018, 21:24

      Продули мы ребята, нужно понять что играть нужно агрессивнее , быстрее, выходить из под прессинга, включать прессинг самим, пешком не выиграешь, все хотят доказать что они лучше Зенита...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 ноября 2018, 21:23

      Ошибки совершали ведь опытные и поигравшие игроки. Самоуверенность или, что у них в эти моменты проявлялось, не понятно. Но урок очередной получили, что с такой игрой и за такие детские ошибки и молодёжь будет наказывать. ЦСКА с заслуженной победой.

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      Рейтинг: +2258

      Ловкий Бубен 11 ноября 2018, 21:20

      Да не надо, мля, второй гол нам вкатали как детям...

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