Семак: «Ошибки, за которые нас наказал ЦСКА, «Зенит» допустил на ровном месте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ (0:2).

«Возможно, на нас сказалась усталость. Возможно, повлияло состояние поля. Оно было скользким, поэтому мы не успели приспособиться.

Ошибки, за которые нас наказали, мы допустили на ровном месте. Вернуться в игру было достаточно сложно», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА обыграл «Зенит» в Премьер-лиге впервые с марта 2014 года.

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