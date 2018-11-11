Семак: «Ошибки, за которые нас наказал ЦСКА, «Зенит» допустил на ровном месте»

Ошибку всегда можно исправить своими атакующими действиями и взятием ворот противника. Но в этот день игрокам атаки Зенита не хватило изобретательности.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ (0:2).
«Возможно, на нас сказалась усталость. Возможно, повлияло состояние поля. Оно было скользким, поэтому мы не успели приспособиться.
Ошибки, за которые нас наказали, мы допустили на ровном месте. Вернуться в игру было достаточно сложно», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
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