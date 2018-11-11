РПЛ. «Зенит» проиграл ЦСКА, но остался на первом месте

Поражение Зениту на пользу,да и перерыв кстати,очевидно команда в функциональной яме,по сравнению с конями еле ноги переставляли.
В матче 14-го тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ-Арене» победил «Зенит» (2:0). Голы забили Федор Чалов и Арнор Сигурдссон.
Московский клуб набрал 23 очка и остался на пятой позиции. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу.
Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Чалов, 15; 2:0 – Сигурдссон, 26.
ЦСКА: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов (Хосонов, 51), Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90+2), Чалов.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак (Дриусси, 46), Маркизио (Заболотный, 46), Дзюба (Эрнани, 74).
Предупреждения: Ахметов, 31; Бекао, 38 – Нету, 37.
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