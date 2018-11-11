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    РПЛ. «Зенит» проиграл ЦСКА, но остался на первом месте

    В матче 14-го тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ-Арене» победил «Зенит» (2:0). Голы забили Федор Чалов и Арнор Сигурдссон.

    Московский клуб набрал 23 очка и остался на пятой позиции. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 15; 2:0 – Сигурдссон, 26.

    ЦСКА: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов (Хосонов, 51), Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90+2), Чалов.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак (Дриусси, 46), Маркизио (Заболотный, 46), Дзюба (Эрнани, 74).

    Предупреждения: Ахметов, 31; Бекао, 38 – Нету, 37.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    ЦСКА полностью переиграл «Зенит». Это тренерская победа Гончаренко

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 20:54
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +3609

      александр п 12 ноября 2018, 08:43

      Поражение Зениту на пользу,да и перерыв кстати,очевидно команда в функциональной яме,по сравнению с конями еле ноги переставляли.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 ноября 2018, 08:40

      прекрасный результат

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      Рейтинг: +2104

      upiter622 12 ноября 2018, 08:28

      Да успокойтесь вы,мы на первом месте,дадим еще жару!Скоро наш "Месси"из тюрьмы выйдет!)))

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 12 ноября 2018, 08:25

      рано или поздно зенит посыпется

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > vodomut 12 ноября 2018, 08:39

      Рано или поздно любая команда сыпется...........

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      Рейтинг: +2420

      zritelx 12 ноября 2018, 08:15

      Другая тема, извиняюсь. Будет ли дана оценка чистейшему договорняку молодежных команд Уфа и Спартак. Коф. на Уфу - 40, в таблице ни одного очка, забито всего 2 , а от Спартака три пропускают, бук.конторы признают матч договорным. У Федуна на Кононова с компанией денег нет, или народной команде сойдет все с рук, как главному борцу с договорняками на словах.

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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 12 ноября 2018, 08:10

      Когда-то это везение и фарт должны были закончиться и мальчики в черных трусиках не всегда могут тащить за уши. болел ЦСКА с победой. болел зените не унывать и верить что скоро все наладится

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      Рейтинг: +179

      Drezden85 12 ноября 2018, 08:07

      Продюссеры Матч ТВ самые настоящие "Дулины" с нашей раши кто помнит. Не показывать такой матч! Еще и трансляции на различных ресурсах банили своими жалобами! Зла не хватает! Всю игру их проклинал, надеюсь аукнится.

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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 12 ноября 2018, 08:02

      ЦСКА- молодцы.

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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 12 ноября 2018, 07:58

      хороший вышел матч

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 12 ноября 2018, 07:20

      Что мне нравится в конях так это их стабильность. Летом пол состава свалило (Вернблум, Головин, Березуцкие, Игнашевич, Витиньо), казалось бы дальше нечего ловить, ан нет они выходят и обыгрывают Зенит. Глядя на всё это за свой клуб с.ук.а обидно...

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > АртурZaСМ 12 ноября 2018, 07:50

      Учитесь у мастеров)))

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