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    Примера. «Барселона» с Месси в составе проиграла «Бетису», в матче забито семь голов

    В матче 12-го тура Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла «Бетису» (3:4). Дубль в составе хозяев сделал Лионель Месси, восстановившийся после травмы руки.

    Каталонский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице. «Бетис» – 12-й.

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Барселона – Бетис – 3:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фирпо, 20; 0:2 – Хоакин, 34; 1:2 – Месси, 67 (с пенальти); 1:3 – Ло Чельсо, 71; 2:3 – Ар. Видаль, 79; 2:4 – Каналес, 83; 3:4 – Месси, 90+4.

    Удаление: Ракитич, 81 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 20:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 09:14

      Очень неожиданный результат. Такой плотности в верхней части таблицы давно не было в Примере.

      5
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > zigbert 12 ноября 2018, 17:55

      ....не хочу , да и не люблю..., не отвечаю на все 100, но сдаётся мне...происходит что-то похожее на "постановку и спектакль"...или игра в "поддавки"..."дадим фору, а потом по пробуем догнать"...или что-то в этом роде...Но "беспокоит"(..хотя ,а мне то что беспокоиться, не "чешу же я"...), другое...,ради чего..??? Если ради самолюбия и интриги в чемпионате, то ещё ничего..., пусть "тешут" себя, а если в угоду букмекеров, то это "плохо"...увы...

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 12 ноября 2018, 08:30

      Я болельщик Барсы. Но скажу следующее. Бетис заслужил эту победу Браво Бетису. А здес? Бувшие барсовцу Бартра и Тельо вели игру и очень неплохо вели. Зачем вышел Малком? Он вообще не вписывался/ Альбу зажали без атаки. Лучше бы сразу выводили Видал. Ракитич подвел команду. Но ни его ни тер Штегена винить не буду. Особенно Марк-Андре. Ошибкам подвержены все. Пике раза два запорол атаку, да и все защита сыграла на -2, именно минус 2. И еще раз андалузийцев с заслуженной победой

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      Рейтинг: +67857

      portero 12 ноября 2018, 00:38

      как говорили местные каталонцы уйдет Хави и Инеста и конец Барселоне, . ну так оно и вышло.
      права и тренера наверное надо менять, ????

      6
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 ноября 2018, 22:39

      Барселона нарвется на боруссия челси и тд.... 5:0 обеспечен... я болею за барс ну эт тренер без мозгов прошлом году иза класс игроков выиграл а когда соперник дал бой рома он не знал что делать... еще адрес ушел вообще дыра

      1
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 11 ноября 2018, 21:53

      конфуз,однако...

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 ноября 2018, 21:46

      Бетис классно сыграл, но у Барсы в защите просто проходной двор. Не могу понять, почему Вальверде в этом сезоне выбрал такую рисковую атакующую тактику, в противовес более оборонительной и надёжной из прошлого сезона, которая отлично себя зарекомендовала.

      7
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      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 11 ноября 2018, 21:36

      Когда Барселона проиграет не кому не волнует,а когда РЕАЛ проиграет,дальше сами знаете)))))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > САНЁК17 11 ноября 2018, 21:47

      Реал намного чаще теряет очки.

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      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 > Cules2013 11 ноября 2018, 22:12

      Я не болел Реала,я бы сказал Реал овторитетный по этому гуул больше чем Барса, после поражение Реала

      1
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      Рейтинг: +41

      Dark_13 11 ноября 2018, 21:08

      Барса хоть раз сыграла на ноль, когда в старте играл Ленгле, я лично не помню

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      Рейтинг: +1532

      starche 11 ноября 2018, 21:05

      Барса упорно продолжает плевать на игру в защите......................Результат на табло!

      4
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 11 ноября 2018, 20:31

      Бетис-красавцы!позволить играть в открытый футбол на Камп Ноу далеко не каждый Гранд может себе позволить,а тут середняк Ла Лиги гоняет весь матч хозяев,как школьников..

      6
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