Примера. «Барселона» с Месси в составе проиграла «Бетису», в матче забито семь голов

В матче 12-го тура Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла «Бетису» (3:4). Дубль в составе хозяев сделал Лионель Месси, восстановившийся после травмы руки.

Каталонский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице. «Бетис» – 12-й.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Барселона – Бетис – 3:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Фирпо, 20; 0:2 – Хоакин, 34; 1:2 – Месси, 67 (с пенальти); 1:3 – Ло Чельсо, 71; 2:3 – Ар. Видаль, 79; 2:4 – Каналес, 83; 3:4 – Месси, 90+4.

Удаление: Ракитич, 81 – нет.

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