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    Рианчо – об игре «Спартака»: «Не позор, а горе. Позор – это если я завтра в самолете разобьюсь»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2).

    – Команда сыграла два разных тайма. В первом тайме лучше контролировали мяч, были моменты, но во втором тайме контролировать стали меньше, «Уфа» играла интенсивно, были контратаки, которыми она воспользовалась и одержала заслуженную победу.

    – Кроме как позором это можно как-то назвать?

    – Позор – это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент «Спартака» продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. «Спартак» сохраняет шансы попасть в еврокубки.

    Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее. Самые грустные сейчас – футболисты, им нужно помочь.

    Рианчо снова опозорился. Кажется, у «Спартака» скоро будет новый тренер

    Источник: Rusfootball

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    11.11.2018 18:27
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 12 ноября 2018, 09:36

      Скорее всего это переводчик перепутал..

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 ноября 2018, 08:42

      по ходу рианча попу тал понятия горе и позор

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 12 ноября 2018, 07:59

      А что изменилось в Спартаке после ухода тренера? Тот же результат, игроки у вас грустные? Да им вообще пох.й на всё это

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ > Makaweli 12 ноября 2018, 09:36

      Тот же? Каррера уходил с одним очком отрыва от 2 места, в период спада, из которых он раньше неизменно выводил команду (если хватало времени до конца сезона/круга), иногда - с блеском, как ровно год назад. Его увольнением они только законсервировали это состояние .а Рианчо, как выяснилось, ни на что не способен вообще.

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 12 ноября 2018, 02:32

      дебил феерический

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 ноября 2018, 21:57

      Глупость какая-то,или перевод "кривой".... Какой "позор",если в самолёте разобьётся(тьфу-тьфу.не дай бог!!!)??? Позор он переживает сейчас,взявшись за дело,которое ему не по силам.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 21:41

      мужик ты не причем просто ты попал под раздачу

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 11 ноября 2018, 20:52

      Агония какая-то...

      1
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 11 ноября 2018, 20:32

      Поклонники Карреры, а вам не кажется, что только профессионально несостоятельный главный тренер мог иметь помощником такого идиота?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Вомбат 11 ноября 2018, 20:57

      А ты думаешь его Каррера приглашал???
      Зачем пишешь, если не знаешь?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Вомбат 11 ноября 2018, 21:55

      Вспомните ответ Филиппа Филипповича следователю на вопрос о том, как же Шариков служил в очистке: "Я его туда не назначал! Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь...".

      Так кто у вас там ШВОНДЕР? :-)))

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 ноября 2018, 20:19

      Бл....,почему,не один гондон,не признает свою несостоятельность,и не сложит добросовестно,с себя обязанности?? Не руководство,ни тренер,ни игроки...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 ноября 2018, 20:01

      хех спаситель наш из клиники

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