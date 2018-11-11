РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» и прервал пятиматчевую победную серию

«Локомотив» в 14 туре РПЛ играл против «Рубина». Команды обошлись без голов. Железнодорожники последний раз побеждали в Казани в 2013 году. Решающий гол тогда забил Даме Н’Дойе.

Москвичи остались на третьей строчке в турнирной таблице. Волжане поднялись на шестую позицию.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов (Могилевец, 77), Игорь Коновалов (Подберезкин, 59, Бухаров (Полоз, 78), Азмун.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов (Эдер, 59), Фарфан (Жемалетдинов, 82).

Предупреждения: Уремович, 40; Бухаров, 65 – Рыбус, 30; Крыховяк, 69.

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