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    РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» и прервал пятиматчевую победную серию

    «Локомотив» в 14 туре РПЛ играл против «Рубина». Команды обошлись без голов. Железнодорожники последний раз побеждали в Казани в 2013 году. Решающий гол тогда забил Даме Н’Дойе.

    Москвичи остались на третьей строчке в турнирной таблице. Волжане поднялись на шестую позицию.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов (Могилевец, 77), Игорь Коновалов (Подберезкин, 59, Бухаров (Полоз, 78), Азмун.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов (Эдер, 59), Фарфан (Жемалетдинов, 82).

    Предупреждения: Уремович, 40; Бухаров, 65 – Рыбус, 30; Крыховяк, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 18:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 12 ноября 2018, 00:27

      Как всегда игры с рубином - самые скучные в году. Один раз была огонь игра 3-3, видимо запас голов на годы вперёд израсходовали. Впереди ещё кубок, там та же е.ля мух будет

      0
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 11 ноября 2018, 18:54

      Локо в ЛЧ летит 2:11 и четыре поражения в четырех матчах... И я так понимаю, что им пох на престиж и таблицу коэффициентов УЕФА для страны.. Тогда зачем они опять щемятся в пятерку РПЛ? Тупо получить халявные бабки за попадание в один из турниров, а очки пусть корячатся завоевывают другие? Не уважаю вот такой Локомотив.., даже никакущий сейчас Спартак смог кое-чего привнести в общую копилку..

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev > BarStep 11 ноября 2018, 20:46

      Ты локо смотрел в лч. Если что первые три игры локо чуть не повезло хуже них он точно не играл если на ьравме были два нападающих. А в дома с порту локо просто похранили свои португальцы

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > BarStep 11 ноября 2018, 21:33

      Ну, Локо, конечно, сдал...но почему ЗЕНИТ ОБОСРАЛСЯ?????

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      Рейтинг: +7944

      BarStep > тщмек 19 11 ноября 2018, 21:43

      Василий, я про еврокубки говорю.. А очки там набирают регулярно Зенит, Краснодар и ЦСКА...

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > BarStep 11 ноября 2018, 21:44

      Еврокубки давно сыграны, родной, а обосрался только что

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 11 ноября 2018, 18:29

      У ЛОКО ни одного удара в створ ворот!!! Как можно выиграть в такой ситуации? В первом тайме ещё что то получалось, во втором всё было очень печально, все передачи сопернику! УЖАС КРОМЕШНЫЙ!!!

      3
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      Рейтинг: +7944

      BarStep > Fan Loko mik 11 ноября 2018, 20:13

      Есть что сказать? Ну скажи, чего в тихую пукаешь..

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 11 ноября 2018, 18:28

      игра с малым количеством голевых моментов (практически их не было). закономерный итог. Рубин сам не играет и другим не дает....

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 ноября 2018, 18:24

      Интересный матч.Обе команды хотели выиграть и не проиграть.Как итог ничья.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 ноября 2018, 18:24

      Рубин в своем амплуа, опять ничья...

      0
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