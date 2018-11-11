РПЛ. «Краснодар» всухую разгромил «Енисей» и поднялся на второе место, сибиряки не побеждают с августа

Завершился матч 14 тура РПЛ между «Краснодаром» и «Енисеем». Южане разгромили соперника. Сибиряки последний раз одерживали победу в августе.

Благодаря трем очкам краснодарцы поднялись на вторую строчку. «Енисей» на восемь очков отстает от зоны переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Краснодар – Енисей (Красноярск) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Газинский, 60; 2:0 – Классон, 70; 3:0 – Каборе, 85.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский (Шишкин, 86), Каборе, Перрейра (Куэва, 78), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 78), Ари.

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Гасанов, Занаев, Дугалич, Торбинский (Комков, 65), Зотов, Огуде, Кутьин (Обрадович, 61), Саркисов (Комолов, 29).

Предупреждения: Спайич, 22 – Торбинский, 18.

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