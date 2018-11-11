РПЛ. «Краснодар» всухую разгромил «Енисей» и поднялся на второе место, сибиряки не побеждают с августа

Одно удовольствие смотреть, как Краснодар просто разрывает соперников-почему-то ток во 2м тайме.. Вот, что значит когда человек живёт футболом, а в команде нет интриг и распилов..Пусть лучше Краснодар играет в ЛЧ и радует нас, чем наблюдать как очередное гумно ходит пешком и не понимат зачем вышли.. С победой.удачи
Завершился матч 14 тура РПЛ между «Краснодаром» и «Енисеем». Южане разгромили соперника. Сибиряки последний раз одерживали победу в августе.
Благодаря трем очкам краснодарцы поднялись на вторую строчку. «Енисей» на восемь очков отстает от зоны переходных матчей.
Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур
Краснодар – Енисей (Красноярск) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Газинский, 60; 2:0 – Классон, 70; 3:0 – Каборе, 85.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский (Шишкин, 86), Каборе, Перрейра (Куэва, 78), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 78), Ари.
«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Гасанов, Занаев, Дугалич, Торбинский (Комков, 65), Зотов, Огуде, Кутьин (Обрадович, 61), Саркисов (Комолов, 29).
Предупреждения: Спайич, 22 – Торбинский, 18.