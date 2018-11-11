Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РПЛ. «Краснодар» всухую разгромил «Енисей» и поднялся на второе место, сибиряки не побеждают с августа

    Завершился матч 14 тура РПЛ между «Краснодаром» и «Енисеем». Южане разгромили соперника. Сибиряки последний раз одерживали победу в августе.

    Благодаря трем очкам краснодарцы поднялись на вторую строчку. «Енисей» на восемь очков отстает от зоны переходных матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Краснодар – Енисей (Красноярск) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Газинский, 60; 2:0 – Классон, 70; 3:0 – Каборе, 85.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский (Шишкин, 86), Каборе, Перрейра (Куэва, 78), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 78), Ари.

    «Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Гасанов, Занаев, Дугалич, Торбинский (Комков, 65), Зотов, Огуде, Кутьин (Обрадович, 61), Саркисов (Комолов, 29).

    Предупреждения: Спайич, 22 – Торбинский, 18.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2018 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 12 ноября 2018, 08:32

      Одно удовольствие смотреть, как Краснодар просто разрывает соперников-почему-то ток во 2м тайме.. Вот, что значит когда человек живёт футболом, а в команде нет интриг и распилов..Пусть лучше Краснодар играет в ЛЧ и радует нас, чем наблюдать как очередное гумно ходит пешком и не понимат зачем вышли.. С победой.удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67857

      portero 11 ноября 2018, 23:47

      с победой! еще три тура до перерыва провести удачно . а весной удачи и призы ждем!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Жека-Юг 11 ноября 2018, 23:13

      Молодцы! С победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 23:01

      Краснодар с победой! Приятно смотреть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 11 ноября 2018, 20:34

      С победой Быки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 11 ноября 2018, 20:34

      Молодцы! Ждем дальнейших побед и в чемпионате, и в лиге Европы! Теперь за вас не стыдно,а кое кому можно и нос утереть при случае. Вперед, Быки!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 ноября 2018, 20:04

      Не думаю, что кто то рассчитывал на другой исход. Но по матчу возникает один вопрос, зачем нужна такая тактика которую использует Енисей? Увидел мяч, бей куда нибудь! Тянуть время буквально с первой секунды. Это на что расчет? На положительный результат?
      Ну а Мусаев в первом тайме посмотрел, что там Красноярск умеет и во втором легко решил эту задачку. Особенно красив был гол Классона с фееричного паса Ари.
      Всех болельщиков с красивой победой.
      Сегодня в заявке на матч было уже 4 "академика"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 11 ноября 2018, 19:09

      Быки легко переплыли Енисей, даже не замочились.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 11 ноября 2018, 18:48

      С победой Краснодар!!!Быки продолжают приятно удивлять.Так держать и дальше!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7944

      BarStep 11 ноября 2018, 18:40

      За Краснодар приятно.., и в ЛЕ и в чемпе..

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 