Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кириченко – после победы над «Спартаком»: «Турнирная таблица, а не имя соперника заставляют побеждать»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    «В первом тайме у «Спартака» была перекладина, поэтому можно сказать, что нам повезло. Во втором тайме сыграли хладнокровнее, и поэтому забили два гола.

    Турнирная таблица, а не имя соперника или мое желание заставляет нас побеждать. Бизяк хорошо вышел на замену», – сказал Кириченко.

    Рианчо снова опозорился. Кажется, у «Спартака» скоро будет новый тренер

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2018 17:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 21:17

      так
      держать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 11 ноября 2018, 17:38

      Вот так бы всегда!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 