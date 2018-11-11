Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«В первом тайме у «Спартака» была перекладина, поэтому можно сказать, что нам повезло. Во втором тайме сыграли хладнокровнее, и поэтому забили два гола.

Турнирная таблица, а не имя соперника или мое желание заставляет нас побеждать. Бизяк хорошо вышел на замену», – сказал Кириченко.

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