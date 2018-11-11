Рианчо: «Замена Джикии? Его начало беспокоить колено. Можно сказать, замена вынужденная»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2).

«Соперник играл более интенсивно. Если в первом тайме нам еще удавалось создавать моменты, то во втором тайме соперник играл гораздо интенсивнее.

Замена Джикии на Боккетти? Мы увидели, что Джикию начало беспокоить колено. Мы решили перестраховаться, и поэтому сделали замену. Георгию еще предстоит игра за сборную, хотим, чтобы он там успешно выступил. Поэтому можно сказать, что замена была вынужденная», – сказал Рианчо.

Рианчо снова опозорился. Кажется, у «Спартака» скоро будет новый тренер