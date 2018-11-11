Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рианчо: «Замена Джикии? Его начало беспокоить колено. Можно сказать, замена вынужденная»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2).

    «Соперник играл более интенсивно. Если в первом тайме нам еще удавалось создавать моменты, то во втором тайме соперник играл гораздо интенсивнее.

    Замена Джикии на Боккетти? Мы увидели, что Джикию начало беспокоить колено. Мы решили перестраховаться, и поэтому сделали замену. Георгию еще предстоит игра за сборную, хотим, чтобы он там успешно выступил. Поэтому можно сказать, что замена была вынужденная», – сказал Рианчо.

    Рианчо снова опозорился. Кажется, у «Спартака» скоро будет новый тренер

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2018 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 22:56

      Это было понятно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 ноября 2018, 18:26

      Рианчо на выход.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Димон9 11 ноября 2018, 17:55

      Рианчи подсидел Карреру.Накалил обстановку в команде.Поломал развалил и сье...л.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 11 ноября 2018, 17:35

      В таком виде как ни садитесь, всё никуда на *** не годитесь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 ноября 2018, 17:27

      вали туда, откуда тебя взяли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Димон9 11 ноября 2018, 17:19

      С приходом Рианчи Спартак посыпался.Весь сезон просрали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Димон9 11 ноября 2018, 17:17

      Все руководство гнать.Им Спартак пофиг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3886

      lordmrv 11 ноября 2018, 16:50

      Если за сборную тревожился, не хер вообще выпускать. Объясни, *****, вообще тактику на игру. Мёртвый Глушак, деревянный Ещенко, Попов с куем в жопе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 ноября 2018, 16:49

      Пора на ТВ,устраивать шоу: "кто хочет стать тренером?" Или "тренер для Спартака" на ТНТ. Возьми выпускника спортивно-педагогического колледжа,наверное толку больше будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 11 ноября 2018, 16:40

      Задолбали физруки на тренерском посту,скока можно издеваться

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 