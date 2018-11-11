Рианчо: «Буду биться за «Спартак» до конца. Если это мой последний день тут, поблагодарю всех и уйду»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо перед матчем 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0, первый тайм) поделился ожиданиями от игры.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

– В середине недели у вас был матч с «Рейнджерс». Что сейчас перевешивает – заряд от победы или усталость от матча?

– Безусловно, победа является определенным топливом для команды. Однако за два дня очень тяжело восстановиться.

– Как погода повлияет на исход матча?

– Я как испанец холода боюсь. Думаю, наши ребята справятся с этим.

– Возможно, это ваш последний матч во главе московского «Спартака». Ваши эмоции?

– Эмоции такие же, как и в первый день. Я буду биться за клуб и за его цвета до последнего. Если это будет последний день, то я поблагодарю всех и уйду.