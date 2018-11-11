Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рианчо: «Буду биться за «Спартак» до конца. Если это мой последний день тут, поблагодарю всех и уйду»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо перед матчем 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0, первый тайм) поделился ожиданиями от игры.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    – В середине недели у вас был матч с «Рейнджерс». Что сейчас перевешивает – заряд от победы или усталость от матча?

    – Безусловно, победа является определенным топливом для команды. Однако за два дня очень тяжело восстановиться.

    – Как погода повлияет на исход матча?

    – Я как испанец холода боюсь. Думаю, наши ребята справятся с этим.

    – Возможно, это ваш последний матч во главе московского «Спартака». Ваши эмоции?

    – Эмоции такие же, как и в первый день. Я буду биться за клуб и за его цвета до последнего. Если это будет последний день, то я поблагодарю всех и уйду.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2018 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Александр Робертович 11 ноября 2018, 22:12

      Лучше бы ты убился об стену, а не бился за Спартак. Езжай с миром в Испанию...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 ноября 2018, 18:53

      Это конец карьеры Рианчо в Спартаке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 11 ноября 2018, 18:46

      Вали уже, пока совсем все не рухнуло!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 ноября 2018, 18:38

      При такой игре дальше только борьба за одну из путёвок в пердив, к моему большому огорчению.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 11 ноября 2018, 17:39

      Доброго пути! Достала уже вся ваша возня, верните нам " СПАРТАК"!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель 11 ноября 2018, 16:58

      иди нах физрук испанский

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      olesk 11 ноября 2018, 16:31

      тебя чудонедотренера нельзя было на порог пускать, у него наверное просто солнце, вместе с андрюшей не взошло

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 11 ноября 2018, 16:20

      ...до последнего...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar 11 ноября 2018, 16:01

      До свидания

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 ноября 2018, 15:49

      облажался в последний день вали скорей и фантазируй у себя дома

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 