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    Неймар: «Расследование Football Leaks? Кучка дезинформированных идиотов»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о расследовании Football Leaks. Авторы расследования утверждают, что игрок получает бонусы за то, что аплодирует фанатам после каждого матча и поддерживает имидж клуба.

    «Я не знаю, что хуже – источник или те, кто это отзывается. Кучка дезинформированных идиотов. Я устал от злобной прессы. Спасибо, боже, за каждый литр терпения, что ты мне даешь», – сказал Неймар.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Источник: ESPN

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    11.11.2018 12:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 ноября 2018, 15:20

      Терпение изменяется в литрах? Не знал

      3
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 11 ноября 2018, 13:30

      всякие Ликсы шмиксы это желтизна и вообще в мире сейчас процветает "голубизна" и "желтизна"

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 11 ноября 2018, 12:47

      Литр дорогого виски он имеет в ввиду

      1
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 11 ноября 2018, 12:45

      Ничего удивительного в опубликованной информации...
      Нынче боссам приходится платить даже за то, что бы такие "полубоги" поднимали руки в сторону трибун и не мордовали клуб в различных интервью...
      Для кого-то подобное - в порядке вещей, а кому-то за такое надо платить...

      3
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