Неймар: «Расследование Football Leaks? Кучка дезинформированных идиотов»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о расследовании Football Leaks. Авторы расследования утверждают, что игрок получает бонусы за то, что аплодирует фанатам после каждого матча и поддерживает имидж клуба.

«Я не знаю, что хуже – источник или те, кто это отзывается. Кучка дезинформированных идиотов. Я устал от злобной прессы. Спасибо, боже, за каждый литр терпения, что ты мне даешь», – сказал Неймар.

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