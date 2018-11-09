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    Football Leaks: «ПСЖ» платит Неймару 375 тысяч в месяц за приветствие фанатов, поддержание имиджа клуба и интервью

    «ПСЖ» премирует футболистов команды за соблюдение трудовой этики.

    Как сообщает Franceinfo со ссылкой на Football Leaks, французский клуб платит игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей, вовремя приходили на тренировки, давали интервью и не портили имидж клуба.

    Премия нападающего Неймара – 375 тысяч евро в месяц (это больше 10% от его зарплаты – 3,5 миллиона в месяц), форвард Килиан Мбаппе получает 117 тысяч, защитник Дани Алвес, нападающий Эдинсон Кавани и полузащитник Анхель Ди Мария – по 70 тысяч, защитник Тиаго Силва – 33 тысячи в месяц.

    За нарушения полагаются штрафы – премия удерживается полностью или частично, как в случае с полузащитником Марко Верратти, задержанного полицией за за вождение в нетрезвом виде.

    Источник: Franceinfo

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    09.11.2018 17:38
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