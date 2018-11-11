Сигурдссон: «ЦСКА будет сложно без Марио Фернандеса»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России с «Зенитом». Исландец также прокомментировал травму Марио Фернандеса, которую тот получил в игре с «Ромой» (1:2).

«У «Зенита» отличная команда, и нас ждет непростой матч. Но и наша команда очень сильна и настроена дать бой лидеру чемпионата. У ЦСКА был непростой матч в середине недели против «Ромы» в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы вынесем из этого поражения правильный урок и к игре с «Зенитом» будем готовы на все 100 процентов.

ЦСКА будет сложно без Фернандеса. Марио – очень важный игрок для нашей команды. Ждем его выздоровления и скорейшего возвращения на поле. Тем не менее, надеюсь, что в матче «Зенитом» нам удастся его заменить. В составе ЦСКА очень много хороших футболистов», – сказал Сигурдссон.