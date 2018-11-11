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    Сигурдссон: «ЦСКА будет сложно без Марио Фернандеса»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России с «Зенитом». Исландец также прокомментировал травму Марио Фернандеса, которую тот получил в игре с «Ромой» (1:2).

    «У «Зенита» отличная команда, и нас ждет непростой матч. Но и наша команда очень сильна и настроена дать бой лидеру чемпионата. У ЦСКА был непростой матч в середине недели против «Ромы» в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы вынесем из этого поражения правильный урок и к игре с «Зенитом» будем готовы на все 100 процентов.

    ЦСКА будет сложно без Фернандеса. Марио – очень важный игрок для нашей команды. Ждем его выздоровления и скорейшего возвращения на поле. Тем не менее, надеюсь, что в матче «Зенитом» нам удастся его заменить. В составе ЦСКА очень много хороших футболистов», – сказал Сигурдссон.

    Источник: «Известия»

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    11.11.2018 10:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 ноября 2018, 12:40

      Скорейшего выздоровления, Марио. Ждем твоего возвращения. Команде
      ПФК ЦСКА удачи сегодня в игре с Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +2410

      baden69 11 ноября 2018, 12:34

      Марио здоровья и скорейшего возвращения на поле. Жаль, что его не будет в сегодняшнем матче, чем сильнее соперники, тем интереснее игра.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 11 ноября 2018, 12:12

      Хорошо бы если бы ЦСКА обыграл Зенит,для интриги.Но маловероятно.

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