Черчесов: «Возможно, в Германии многие ревнуют, что Путин наш, а не их президент»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью немецкому изданию Bild заявил, что в Германии люди хотели бы видеть во главе государства президента РФ Владимира Путина.

«Путин – наш лидер. Он блестяще выполняет свою работу. Он поддерживал нас на ЧМ-2018, а после турнира пригласил в Кремль. Мы общались и по телефону. Сильная личность. Возможно, в Германии многие ревнуют, что он наш, а не их президент», – сказал Черчесов.

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