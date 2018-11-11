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    Черчесов: «Возможно, в Германии многие ревнуют, что Путин наш, а не их президент»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью немецкому изданию Bild заявил, что в Германии люди хотели бы видеть во главе государства президента РФ Владимира Путина.

    «Путин – наш лидер. Он блестяще выполняет свою работу. Он поддерживал нас на ЧМ-2018, а после турнира пригласил в Кремль. Мы общались и по телефону. Сильная личность. Возможно, в Германии многие ревнуют, что он наш, а не их президент», – сказал Черчесов.

    Путин посетит финал Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе

    Источник: Bild

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    11.11.2018 09:28
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 ноября 2018, 12:48

      С,Черчесов лизнул от души на всякий случай и то по инерции. Так можно зализать, что и в туалет не сможет сходить.

      6
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 11 ноября 2018, 12:46

      Готовы отдать в аренду...лет так на 20

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > алдан2014 11 ноября 2018, 12:51

      ...и Менделя (Медведева) в придачу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      romvad > алдан2014 11 ноября 2018, 13:46

      Проблема в том, что никому не нужен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 11 ноября 2018, 12:07

      Замечательно сказал немецкому изданию Bild.... Ждем ответку, товарняк вообще состоится?

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 11 ноября 2018, 12:03

      Кто будет кусать руку того,кто так сладко кормит?правила игры таковы.

      5
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      ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > 21082014 11 ноября 2018, 12:47

      Мы с ними в разных мирах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      МВС 11 ноября 2018, 11:23

      все эти Черчесовы и ему подобные живут в иных реалиях,чем большинство.потому и льются столь сладкие,праведные речи.не он первый,не он и последний..

      12
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      ...
      Рейтинг: +150

      реалушка > МВС 11 ноября 2018, 11:49

      Согласен.смотреть на этих закормленных халявными деньгами футболистишками,не добившихся в своей карьере абсолютно ничего,устраивающие беспредел в общественных местах..видеть это невыносимо,потому и не делаю.кокорины,черчесовы..все с одной миски харчуются..

      6
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > МВС 11 ноября 2018, 12:47

      Усатые...

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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 11 ноября 2018, 11:01

      У Германии нет столько природных богатств,и немцы воров не любят!

      2
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > АЛЕКС 58 11 ноября 2018, 12:48

      Может поэтому не любят евреев и цыган

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 ноября 2018, 10:34

      Забыл, что спорт вне политики.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 ноября 2018, 10:26

      у них уже был свой....

      10
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > shinnik 11 ноября 2018, 13:45

      +++++++++

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 11 ноября 2018, 10:18

      Станислав Черчесов -" И чуть не забыл,хочу от путина ребенка"

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > Gornostay 11 ноября 2018, 12:50

      Стас не такой,а вот Газзаев мог и до такого договориться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 ноября 2018, 09:41

      Можем поменяться нам Меркель, а им менделя с Путиным...

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Nerlinger 11 ноября 2018, 11:11

      нам Боруссию, а им вонючую конюшню ЦСКА

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > тщмек 19 11 ноября 2018, 13:50

      Ну да. За твоего Членоморца только пару беглых сирийцев получить можно :)))

      1
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