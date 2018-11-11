Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Переводчик Карреры – о будущем итальянца: «Он точно не пойдет на завод»

    Переводчик Артем Фетисов, работавший вместе с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, поделился мнением о будущем итальянского специалиста.

    – Чем он будет заниматься в ближайшее время?

    – Думаю, он точно не пойдет работать на завод (смеется). Наверное, отдохнет. Я уверен, ему будет открыта ни одна дверь. Все видели, что Каррера – профессионал и очень корректный человек. Думаю, что такого специалиста многие хотели бы видеть в своем коллективе.

    «Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2018 08:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 ноября 2018, 10:10

      25 евролямов распилил с агентами. На всю жисть хватит.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 11 ноября 2018, 12:02

      Там другие люди пилили,Каррера при всём желании не мог этого делать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 ноября 2018, 09:43

      Самое смешное, что люди с головой это видят, а дурачки с манией маленького ай кью и воплями тренеришка, уже пару не плохих тренеров с команды сплавили и теперь эти "тренеришки", назло нашим мудакам берут евро чашки.И заметьте даже не стучат в грудь себя, мол глядите какие мы крутые.Им слова не нужны.Они делами всё доказывают.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 