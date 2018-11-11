Переводчик Карреры – о будущем итальянца: «Он точно не пойдет на завод»

Переводчик Артем Фетисов, работавший вместе с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, поделился мнением о будущем итальянского специалиста.

– Чем он будет заниматься в ближайшее время?

– Думаю, он точно не пойдет работать на завод (смеется). Наверное, отдохнет. Я уверен, ему будет открыта ни одна дверь. Все видели, что Каррера – профессионал и очень корректный человек. Думаю, что такого специалиста многие хотели бы видеть в своем коллективе.

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