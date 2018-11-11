Олег Иванов: «После победного гола «Крыльям Советов» мне дали леща»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился мнением о победе над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ. Хавбек забил победный гол.

– Вы забили сегодня не самый типичный гол. Как он стал возможен? Правильно сказать, что он стал следствием того, что вы напрягли защитников «Крыльев»?

– Мы старались остаться вверху, накрыть, чтобы пошел длинный вынос. Футболист «Крыльев» рисковал, играя через центр. Передача у него не получилась, и мяч прилетел ко мне.

– У «Ахмата» сегодня было не так много моментов, но зато реализация была на уровне. Довольны всем?

– У нас строится команда, есть несколько травмированных ребят, которые сейчас выпали чуть-чуть. В принципе, довольны результатом, но не совсем довольны игрой. Мы можем лучше играть.

– Вам подарили леща и пиво с символикой матча. Это подарок лично вам или каждому игроку в команде?

– Леща чисто мне подарили (улыбается). Можно сказать, что мне дали леща, да. Чисто мой лещ!

На данный момент «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице.