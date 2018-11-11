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    Олег Иванов: «После победного гола «Крыльям Советов» мне дали леща»

    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился мнением о победе над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ. Хавбек забил победный гол.

    – Вы забили сегодня не самый типичный гол. Как он стал возможен? Правильно сказать, что он стал следствием того, что вы напрягли защитников «Крыльев»?

    – Мы старались остаться вверху, накрыть, чтобы пошел длинный вынос. Футболист «Крыльев» рисковал, играя через центр. Передача у него не получилась, и мяч прилетел ко мне.

    – У «Ахмата» сегодня было не так много моментов, но зато реализация была на уровне. Довольны всем?

    – У нас строится команда, есть несколько травмированных ребят, которые сейчас выпали чуть-чуть. В принципе, довольны результатом, но не совсем довольны игрой. Мы можем лучше играть.

    – Вам подарили леща и пиво с символикой матча. Это подарок лично вам или каждому игроку в команде?

    – Леща чисто мне подарили (улыбается). Можно сказать, что мне дали леща, да. Чисто мой лещ!

    На данный момент «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Rusfootball

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    11.11.2018 06:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 ноября 2018, 08:31

      Молодцы крылья! Помогаете Ахмату подняться с низа.

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 11 ноября 2018, 22:49

      Молодец Иванов!!! Забейте ЦСКА и получите золотого леща лично от Рамзана!!! В случае победы конечно. И 200 литров пива.

      0
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 11 ноября 2018, 16:01

      Молодец Иванов.

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