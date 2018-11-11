Для болельщиков с заболеваниями сердца организовали трансляцию финала Кубка Либертадорес под расслабляющую музыку 

В воскресенье пройдет первый матч финала Кубка Либертадорес «Бока Хунисорс» – «Риверт Плейт».

Журналист Дэниэл Эдвардс в своем твиттере сообщил, что радиостанция Radio Colonia собиралась провести специальную трансляцию для болельщиков с заболеваниями сердца. Комментаторы должны работать спокойно, фоном во время репортажа должна играть расслабляющая музыка. Также во время трансляции врачи-кардиологи должны давать болельщикам советы к прослушиванию репортажа.

Матч был запланирован на субботу, но из-за дождей его перенесли на воскресенье. Будет ли Radio Colonia вести трансляцию перенесенной игры, пока неизвестно.

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