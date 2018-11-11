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    Для болельщиков с заболеваниями сердца организовали трансляцию финала Кубка Либертадорес под расслабляющую музыку 

    В воскресенье пройдет первый матч финала Кубка Либертадорес «Бока Хунисорс»«Риверт Плейт».

    Журналист Дэниэл Эдвардс в своем твиттере сообщил, что радиостанция Radio Colonia собиралась провести специальную трансляцию для болельщиков с заболеваниями сердца. Комментаторы должны работать спокойно, фоном во время репортажа должна играть расслабляющая музыка. Также во время трансляции врачи-кардиологи должны давать болельщикам советы к прослушиванию репортажа.

    Матч был запланирован на субботу, но из-за дождей его перенесли на воскресенье. Будет ли Radio Colonia вести трансляцию перенесенной игры, пока неизвестно.

    Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

    Источник: Твиттер Дэниэла Эдвардса

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    11.11.2018 02:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 ноября 2018, 11:22

      У нас Черданцев сам доводит до инфаркта ,когда гол забивают.

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 11 ноября 2018, 09:31

      ...а у нас,в РОССИИ,без музыки прибавили цены на бензин,пенсионный возраст подняли на критическую высоту,оплаты ЖКХ растут... и ничего.Народ страны правители сношают,а мы крепчаем.

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