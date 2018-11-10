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    Покеттино: «Матч с «Кристал Пэлас? Может, игра была не лучшей, но мы боролись. Я рад этому»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).

    «Победа была очень важной, она завершает очень сложный период для нас. Огромное усилие от игроков и персонала. Может игра была не лучшей, но у нас была вера и мы боролись. Я рад этому.

    Очень важно доверять команде и тренерскому штабу. Думаю, наблюдать за игрой было потрясающе. Нужно продолжать бороться и оставаться уверенными, что мы хорошо играем», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» с 27-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    10.11.2018 23:20
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