Покеттино: «Матч с «Кристал Пэлас? Может, игра была не лучшей, но мы боролись. Я рад этому»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).

«Победа была очень важной, она завершает очень сложный период для нас. Огромное усилие от игроков и персонала. Может игра была не лучшей, но у нас была вера и мы боролись. Я рад этому.

Очень важно доверять команде и тренерскому штабу. Думаю, наблюдать за игрой было потрясающе. Нужно продолжать бороться и оставаться уверенными, что мы хорошо играем», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» с 27-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.