«Бавария» набрала 20 очков в стартовых 11 турах Бундеслиги. Это худший результат за восемь лет

«Бавария» проиграла «Боруссии» Д в матче 11-го тура Бундеслиги со счетом 2:3.

В 11 турах «Бавария» набрал 20 очков. За последние восемь лет (в сезона-2010/11) это худший показатель мнюнхенцев. В сезоне-2010/11 «Бавария» набрала 16 очков в стартовых 11 турах под руководством Луи ван Гаала.

Сейчас мюнхенский клуб занимает третью строчку в таблице, отставая от лидера турнира «Боруссии» Д на 7 очков.

Ферма, ночевка на базе, разговоры. Кто вернул «Боруссию» в топ