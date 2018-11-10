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    «Бавария» набрала 20 очков в стартовых 11 турах Бундеслиги. Это худший результат за восемь лет

    «Бавария» проиграла «Боруссии» Д в матче 11-го тура Бундеслиги со счетом 2:3.

    В 11 турах «Бавария» набрал 20 очков. За последние восемь лет (в сезона-2010/11) это худший показатель мнюнхенцев. В сезоне-2010/11 «Бавария» набрала 16 очков в стартовых 11 турах под руководством Луи ван Гаала.

    Сейчас мюнхенский клуб занимает третью строчку в таблице, отставая от лидера турнира «Боруссии» Д на 7 очков.

    Ферма, ночевка на базе, разговоры. Кто вернул «Боруссию» в топ

    Источник: Gracenote Live

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    10.11.2018 23:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 10:59

      Нельзя сказать что Бавария выглядела в этом матче "бледной тенью". Два мяча в ворота Боруссии были не засчитаны.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 11 ноября 2018, 07:03

      Ну всё не быть Баварии чемпионом, а дальше Бавария поступит в своём любимом стиле ,ослабит конкурентов выкупив у них лучших игроков а возможно и тренера

      0
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      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:41

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

      -2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 11 ноября 2018, 00:42

      Не все коту масленница...

      1
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